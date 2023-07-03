護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

旅途中需要避免的是，把護照放在隨身行李中，因為登機口的工作人員或空服人員要求旅客在登機口托運隨身行李。取自unsplash/Photo: Jon Tyson

雖然多數旅行者在出國旅行時會一直帶著護照，但在旅途中需要避免的是，把護照放在隨身行李中。

當登機口的工作人員或空服人員要求旅客在登機口托運隨身行李時，問題就出現了。在登機口辦理托運，通常發生在航班滿載，座位上方沒有足夠空間給每位旅客放置隨身行李的時候。登機口工作人員會先要求旅客自願辦理行李托運，如果成效不彰，較晚登機的旅客就會被要求隨身行李一律辦理托運。

隨身行李一旦在登機口辦理托運，將被貼上最終目的地的標籤，由地勤人員從登機口運送至飛機貨艙。從那時起，便無法取回，直到抵達目的地提領行李為止。如果把護照放在托運的隨身行李中，查驗護照時，沒有護照便無法入境、繼續後面的行程。

內華達大學教授、前飛行駕駛巴勃（Dan Bubb）表示，如果不小心將隨身行李托運了，且裡面放有護照，最好的辦法是在飛機抵達的登機口找到航空公司客服，告訴他們發生了什麼事。有時機場工作人員會找到你的隨身行李，讓你可以順利完成護照查驗程序；但這必須夠幸運才行，多數情況下，機場工作人員可能什麼都做不了。

如果是從國外返美的航班上，不小心把護照放在托運行李中，那就不一樣了。在這種情況下，可能能夠與邊防人員合作，在確定身份後便可入境；但這肯定需要一點時間，而且不會是個愉快的過程。

結論是：永遠、永遠、永遠要把護照放在身上或個人物品中。同樣地，相關的旅行文件如簽證 和疫苗 接種記錄，以及重要的藥物或醫療設備，也不要讓它們離開你身邊。