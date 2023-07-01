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假期出遊小心 21%致命車禍與「疲勞駕駛」有關

編譯尤寶琪／綜合報導
21%的致命車禍與疲勞駕駛有關，假日出遊千萬別讓疲勞駕車掃了興。(Getty Images)
21%的致命車禍與疲勞駕駛有關，假日出遊千萬別讓疲勞駕車掃了興。(Getty Images)

國慶日出遊度假雖好玩，但卻也很累人，尤其是當你得拖著疲累的身軀，長時間駕車返家，為了安全，必須重視疲勞駕駛隨之而來的危險。

疲勞駕駛是指司機在缺乏睡眠以及極度睏乏的情況下駕駛汽車。疲勞駕駛其實很常見，根據聯邦疾病防治中心(CDC)調查，每25名成年駕駛中就有一人曾在開車時睡著。根據美國汽車協會的交通安全基金會(AAA Foundation for Traffic Safety)研究，21%的致命車禍與疲勞駕駛有關。

Rise Science聯合創辦人暨執行長傑夫．卡恩(Jeff Kahn)指出，「微睡眠」(microsleeps)尤其值得注意；它會在你不自覺的情況下，持續短短幾秒鐘，「這看起來可能沒什麼，但在高速公路上以時速65哩的速度行駛時，那短短幾秒鐘可能就是生與死的差別。」

卡恩說，疲倦駕駛的危險度與酒駕相同；不管是一次性的熬夜還是長期的累積，睡眠不足24小時所導致的認知障礙，等同0.10%的血液酒精含量(BAC)，遠高於法定上限。

根據紐約州衛生廳，疲勞駕駛相關車禍多數發生在下午1時至4時，以及凌晨2時至6時兩個時段。這是身體最疲倦的時候，因為這是生物時鐘晝夜節律的最高和最低峰，你的身體會讓你昏昏欲睡。

常見疲勞駕駛原因包括：假期間睡眠不足、睡眠障礙、藥物或酒精影響以及駕駛時段與時間長短。

專家建議，累了在休息站小憩個20分鐘到30分鐘、上路前30分鐘或休憩後喝一杯咖啡、適時運動伸展一下或考慮利用其他交通工具。

聯邦疾病防治中心 紐約州 咖啡

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