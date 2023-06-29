克服時差困擾 這五類食物能幫上忙

跨時區旅行會擾亂生理時鐘，幸好有些食物可以緩解時差。Getty Images

跨時區旅行會擾亂生理時鐘，讓睡眠時間很難與當地時區一致。幸好有些食物可以緩解時差，使旅行不致掃興。網路媒體Insider訪問了營養學家波恩（Serena Poon），她建議下列這些食物可有助克服時差，而哪些食物則應避免：

櫻桃含褪黑激素有助調節睡眠

櫻桃含有褪黑激素，有助於在旅行時調整時差、幫助睡眠。Getty Images

人體自然產生的褪黑激素，有助於調節睡醒周期（sleep-wake cycle）；研究顯示，它有助緩解時差症狀。

波恩說，很多人在旅行時服用褪黑激素補充劑，但包括櫻桃在內，有些食物本身便含有褪黑激素。營養學家建議在到達目的地後吃櫻桃或喝櫻桃汁，有助誘發睡意。

西瓜有助消除疲勞

西瓜中的高水含量，還有助於消除旅途疲勞、提高注意力。Getty Images

飛機上的乾燥空氣會讓人感覺不舒服，同時加劇昏昏欲睡的感覺。波恩說，輕度脫水是旅行時感到昏昏欲睡的一大元凶。

喝水並非獲得足夠水份的唯一方法，許多蔬果的含水量都很高，使它們成為完美的旅行小吃。營養師貝兒（Elizabeth Beil）說，含有92%水份的西瓜就是個例子。西瓜中的高水含量，還有助於消除疲勞感、提高注意力。

含水96%的小黃瓜是另一補水選擇

在飛行前後拿小黃瓜當零食，可有效預防脫水。Getty Images

除了含水量高，小黃瓜還富含抗氧化劑，有助減少炎症。在飛行前後拿它當零食，可有效預防脫水。

補充含有大量電解質的酪梨、堅果和種子

堅果、豆類和種子則含有豐富的鎂，是調節體內水量的關鍵之一。Getty Images

電解質包括鎂、鉀和氯，是調節體內水量的關鍵。如果處於脫水狀態，補充電解質有助緩解症狀。波恩表示，吃富含鎂和鉀的食物可避免因輕度脫水導致的精神不振。

她建議可透過多樣化的健康食品，如蔬菜 和水果，來攝取足夠的電解質；香蕉、酪梨和菠菜含有大量的鉀，而堅果、豆類和種子則含有豐富的鎂。

柑橘類水果是維生素C重要來源，有助提高注意力

柑橘類是維生素C重要來源，可提振精神，有助於跨越時區後須立即工作。Getty Images

葡萄柚等柑橘類水果是維生素C的重要來源，可以提振精神，對跨越時區後須立即工作時，會有幫助。波恩說，高劑量的維生素C與增強注意力、專注和決斷力等認知功能有關。

咖啡因會延遲褪黑激素的增加、擾亂生理時鐘。Getty Images

感到睏倦時，喝下一杯杯咖啡似乎是很自然的事，但須適應時差時，最好三思。雖然咖啡有很多好處，但它有輕微的利尿作用，喝多會導致脫水；此外，咖啡因會延遲褪黑激素的增加、擾亂生理時鐘。

酒精、含糖飲料能免則免

波恩說，酒精會導致脫水，進而擾亂自然睡眠周期；而飲料中的添加糖，雖可短暫提升能量，隨後會讓人感覺更疲勞。波恩建議遠離大量含添加糖食物，它們會對能量水平產生負面影響；她說，調味優格、冰沙甚至燕麥牛奶 ，都是隱藏添加糖的食物。