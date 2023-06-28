登機證印有SSSS代碼？將面臨嚴格二次安檢

發現登機牌上印有SSSS代碼時，代表將會面臨二次安檢。Getty Images

機場安檢通常不是件愉快的事，但如果發現登機牌上印有SSSS，就要小心了。這個神秘代碼意即「二次安檢」（Secondary Security Screening Selection），代表將接受更為嚴格的機場安檢，得多耗費幾分鐘到半小時、甚至更久。

什麼是SSSS？

二次安全檢查，或稱SSSS，是美國運輸安全管理局（TSA）要求對搭機旅客進行額外安全檢查的標記。SSSS可以發生在任何進出美國的航班，或在美國境內，包括入境的國際航班。

如果在登機牌上發現這四個字母 ，在例行的機場安檢時，會被TSA官員帶到一邊接受全身以及行李的搜查；工作人員會要求你打開個人物品和隨身攜帶的袋子，進行徹底搜索，電子產品也會被擦拭和測試（準備好拿掉保護殼），旅客也可能全身上下被檢查。

為什麼會得到SSS？

誰會被選中接受SSSS，TSA沒有公開說明，如果讓恐怖份子知道如何避免SSSS，就無法逮獲他們。據了解，SSSS是針對那些有不尋常旅行模式的旅客，例如單程國際機票或前往美國認定高風險的目的地旅遊。

如果被選中，登機牌上將印有SSSS。被選中的一個跡象是，當無法在網上預辦登機手續，而螢幕顯示需要前往機場櫃檯辦理。當然，有許多原因會讓你需要到櫃檯辦理登機，但這絕對是可能遭遇二次安檢的一個指標。

多次收到SSSS該怎麼做？

如果SSSS經常出現在你的登機牌上，可以向國土安全部 （DHS）的旅客申訴查詢計畫（Traveler Redress Inquiry Program, TRIP）投訴，可能會讓你從任何神秘的觀察名單上移除（有時多次前往某「高風險」國家可能便會在系統中被標記，即使只是去探親）。如果申訴被接受，會得到一個補救代碼（redress number），加到預訂的機票上，可減少在機場安檢時面臨的麻煩。

接受二次安檢的其他原因

登機牌被註記SSSS，不是得接受二次安檢的唯一原因，最常見的是，在行李掃描過程中，TSA人員看到了不確定的物品，也會將旅客行李拉到一旁，進行人工搜索。

另外，在安檢時也可能被隨機選中進行二次安檢，最常見的是當走過人體掃描儀或金屬探測器時。第三個被選中進行二次安檢的原因，較為少見，內華達大學教授丹·布博（Dan Bubb）說，如果旅客行為可疑，TSA會問一些問題，確定他們為什麼會有這樣的行為，通常與毒品 走私有關。