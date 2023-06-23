飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

在飛機降落後立即起身是件危險的事，特別是飛機仍在滑行、尚未到達航站的情況下。Getty Images

如果你是那種在飛機停止、艙門打開前就從座位上站起來的人，一位有十多年經驗的空姐說：「那你就是個傻瓜」。她說，她每次都很驚訝，人們認為在降落後比其他人早幾步從座位上站起來，可讓他們更快地下飛機。

這位希望匿名的空姐向「太陽報」表示，她決定向大家解釋為什麼應該繼續坐著，而不是站起來製造騷亂和其他問題；「這就像開車下了高速公路後便解開安全帶一樣」。

這位空姐說，她能理解乘客在長途飛行後，最不想做的事就是繼續待在座位上，特別個子高的乘客，沒有多少伸腿的空間；但是在飛機降落後立即起身是件危險的事，特別是飛機仍在滑行、尚未到達航站的情況下。這就像從高速公路轉到市區道路後，在車上解開安全帶一樣，絕對是件危險的事情。

她表示，飛機在地面時發生的傷害事故比在空中更多，這些傷害大多因為乘客沒有待在自己座位上、沒有牢牢繫上安全帶。

對於那些認為早點起身、可以更快離開飛機的人來說，空姐肯定會制止這種行為。她說，這樣不會更快到達任何地方，最好待在座位上，直到飛機到達航站、完全停止，然後再收拾行李和隨身物品準備下機；即使如此，也應該保持冷靜，逐排、逐個離開飛機。這樣有秩序和有效率的過程，才能防止人們互相推擠。

大家都會在行李轉盤邊集合

這位匿名空姐承認，確實有些乘客動作較慢，或是有人會花許久功夫才把行李從頭頂置物櫃卸下；如果有可能並不造成問題的話，可以「超車」，但如果他們身後排起長龍，就只能耐心等候。她說，急有什麼用？畢竟，大家都會在護照查驗時碰面，同樣要在隊伍中等待。

對於那些仍想以最快速度下機的人來說，她建議選擇飛機前段、下機時左邊的座位。較小型的飛機，也有從後門下機，她說，可以在飛行前做點研究，知道將乘坐哪種型號的飛機，這樣就能第一批下機。這位空姐說，無論如何，這實在微不足道，早幾秒鐘、像個傻瓜一樣趕在別人前面下機；但大家終歸會在護照查驗或行李轉盤旁再度碰面。