看鐵達尼號、太空觀光…富豪圓夢「奢華探險」前景看好

只要願意花25萬元，就能搭乘「海洋之門」公司的泰坦號潛水器潛入1萬2500呎的海底，一窺以在海床上沉睡百餘年的鐵達尼號郵輪。(路透)

極限冒險送旅客上至太空 ，下至地表與海底深處，儘管風險高、旅費動輒破10萬元，仍有許多富豪爭相圓夢，產業前景看好。

華爾街日報報導，「海洋之門」(OceanGate Expeditions)探險公司搭載五人探索鐵達尼號(Titanic)船體殘骸的泰坦號(Titan)潛水器18日失聯，震驚國際。

奢華旅遊顧問表示，隨著科技進步與全球聯繫更密切，極限旅行近年更容易成行。

商業火箭公司「藍源」(Blue Origin)提供商業太空觀光 ，「白沙漠」(White Desert)公司提供南極洲的私人噴射機飛行服務。

極限探險的價格範圍廣，藍源太空之旅要價數百萬，南極行程可能不到10萬元，看鐵達尼號沉船則約25萬元。

旅行業者表示，新冠肺炎疫情後，許多高端旅客將畢生一次的假期視為首要之務，即使行程可能有一定程度的危險。

豪華旅遊顧問、達拉斯「探險隊員」(The Expeditionist)旅行社老闆艾恩托斯卡(Ralph Iantosca)說：「他們想做這些一直想做的事，因為他們已經能潛入各大洋，所以想去南極潛水，或是到盧安達與山地大猩猩同行。」

富裕的探險家前進世界遙遠的角落，可能在變化莫測的嚴峻環境下待上數周或數月。

十多年前開始經營阿富汗滑雪行程的英國「未馴邊界」(Untamed Borders)創辦人威爾考克斯(James Willcox)表示，近20年來，旅人可以翻閱旅遊書或自行闢出路徑，如今有許多公司可以協助冒險者圓夢。

德州休士頓的「河橡旅遊」(River Oaks Travel Concierge)營運總監莎曼珊‧寇倫(Samantha Collum)表示，豪華旅遊市場小卻飛速成長，讓更多人得以接觸世上曾遙不可及的角落。

觀光客現在可以從南非開普敦搭私人飛機前往南極點，每人每趟要價9萬8500元。

艾恩托斯卡安排遊客從開普敦前往南極與南美，遊客可搭潛水器、冰攀或健行，旅費超過25萬元。他說：「許多人收集物品，我的客人蒐集大陸。」

寇倫表示，探險旅遊吸引人的一大特點是，只有極少數有闊綽資源的人能完成這趟旅行。她說：「這不僅是完成個人旅行清單，也是能向同事、朋友並在社群 炫耀的事。」

旅遊顧問表示，當地業者會確保顧客的身體狀況能勝任這些旅程挑戰，但有些危險難以避免。