全球主題樂園回溫 營收恢復疫前水準

去年有超過1710萬人次造訪位於佛羅里達州的迪士尼世界神奇王國，是遊客最多的遊樂園。(路透)

去年全球各地的主題遊樂園 產業復甦，業者報告收入及某些情況下的遊客數量，達到或超過疫情 前的水平。

以全球情況來看，主題遊樂園產業2019年達到高峰，之後新冠疫情爆發，許多遊樂園及觀光景點被迫暫時關閉，並在限制人數的情況下重新開放。

「主題遊樂園協會」(Themed Entertainment Association)與設計工程公司AECOM本周發布報告，顯示許多業者著重於採用應用程式(App)科技來改善遊客體驗，並且獲得不錯的成果，即使遊客人數尚未完全恢復至疫情前的水平，但去年收入仍超越2019年。

主題遊樂園也增加能吸引當地遊客的特別活動天數，這些活動往往獲利豐厚，如環球影城(Universal)、六旗樂園(Six Flags)、Cedar Fair樂園的萬聖節活動。

位於奧蘭多郊外的迪士尼 世界(Walt Disney World)神奇王國(The Magic Kingdom)是去年最多遊客造訪的遊樂園，超過1710萬人次，比2021年的人次多三分之一以上，但仍少於2019年的2090萬人次。

遊客人次最多的其他四個主題遊樂園：

加州迪士尼樂園(Disneyland，安那罕Anaheim)：遊客人數1680萬人次，幾乎是2021年的兩倍，但仍少於2019年的1860萬人次。

東京迪士尼樂園：遊客人數1200萬人次，幾乎是前一年的兩倍，但只有2019年人數的約三分之二。

東京迪士尼海洋樂園(DisneySea)：1010萬遊客，比2021年躍升四分之三，但仍比2019年少三分之二。