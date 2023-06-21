失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

大峽谷國家公園以壯闊景緻榮膺世界七大自然奇景。美聯社

大峽谷國家公園以壯闊景緻榮膺世界七大自然奇景，但「紐約郵報」近期調查發現，大峽谷也是全美死亡人數最多、同時最多人失蹤的國家公園。

報導指出，2018年到2023年2月期間，至少六人在大峽谷國家公園死亡、56人失蹤，同期間內當局接獲1100人失蹤的通報，大多數人幸運獲救。

大峽谷國家公園位於亞利桑納州 ，該公園緊急應變處一名退休主任表示，人們罹難的原因包括中暑、閃電、溺水、自殺、意外摔落甚至空難等；他服務期間，每年約12人死在峽谷，而此數據與紐約郵報分析內政部的數據有極大出入。

國家公園管理局(National Park Service，簡稱NPS)表示，一名36歲的印尼籍女子5月試圖當天往返科羅拉多河谷，救難人員找到人時，她已失去意識，不久後脈搏停止，實施心肺復甦術未能救回。

NPS在聲明中表示，不建議在極端天氣情況下，當天往返科羅拉多河谷。

聲明寫道，「大峽谷國家公園的巡查員強烈呼籲遊客，尤其是造訪峽谷的登山客與背包客，未來幾周要準備好因應炙熱天氣；夏季時，部分步道 即使有遮蔭也會超過華氏120度。公園巡查員不建議在上午10時到下午4時在峽谷內登山，這是許多登山客受到熱傷害的時段。」

NPS表示，在酷暑中行進，可能熱衰竭、中暑、脫水並引起低血鈉症，這是一種會致命的電解質失衡，肇因於飲水過量但鹽分不足。

峽谷底部的幻影牧場(Phantom Ranch)已創下歷史新高的120度紀錄，且因其邊緣的空氣相對涼爽，許多登山客沒料到會出現酷暑。當局表示，海拔每降低1000呎，氣溫通常會升高5.5度。

福斯新聞(Fox News)氣象記者戈登(Max Gorden)曾多次走路到河谷，它看過許多登山客未穿著或攜帶足夠的衣服和水。

海拔變化也是大峽谷的危險因子，北緣海拔約8000呎，南緣則約7000呎。

聯邦疾病防治中心 (CDC)指出，長時間待在海拔高的地區會形成低氧的高山症風險，症狀輕則頭痛、疲倦、噁心、嘔吐，嚴重則會極度疲倦、意識模糊、不協調、呼吸急促。