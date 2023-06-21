到海灘戲水 專家：盡量別帶貝殼回家

夏日到海灘戲水不要撿拾貝殼甚至沙錢帶回家，以免影響自然環境，甚至違法。(Getty Images)

今年夏季前往海灘戲水時，當你偶然在海灘上發現漂亮的蛾螺貝殼忍不住想帶回家時，最好再多加思考，是否真的有必要？專家警告從海邊帶回一堆貝殼收藏，可能對自然環境造成影響。

「新澤西 贈海同盟」(New Jersey Sea Grant Consortium)教育專家明蒂·沃斯(Mindy Voss)使用貝殼做海洋健康演示和酸化實驗；除了瞭解人為全球暖化對海洋的影響之外，她說，僅是海灘上的貝殼數量就能證實對追蹤有用。

沃斯表示：「越多樣化，也就是所謂的生物多樣性，往往表明存在更健康的族群。而如果找不到貝殼，可能暗示發生了某些變化。」

此外，儘管一些貝殼被用於製作手工珠寶，但專家不建議在海岸的售貨亭或店家購買貝殼，因為它們可能來自未嚴格管控集體收集貝殼行為的地方。

斯托克頓大學(Stockton University)海洋科學教授克莉斯汀·湯普森(Christine Thompson)指出，在某些州拾取生活在沙灘表面或埋在沙內的活沙錢(sand dollar)是非法的行為，根據AquaBiology.com的資訊，佛州 、加州 、俄勒岡州、緬因州都有相關法規。

若真的想撿拾貝殼，「新澤西贈海同盟」提供幾個「道德」守則供參考：

確認貝殼已完全空蕩蕩，沒有生物寄居在內，比起家裡的水缸，自然環境才是最適合海洋生物的家。

嗅聞貝殼，若有難聞的氣味，代表殼內可能留有腐爛的生物屍體。

盡量留下螺旋狀貝殼，螺旋貝殼可能成為其他生物的舒適小窩。

專家建議，如果真的希望收藏貝殼，那麼最好只選擇一到兩個標本，愈少愈好，盡量留給生態環境利用。