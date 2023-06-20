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休假結束開車回家 犯這錯誤恐致命

編譯尤寶琪／即時報導
長時間駕車，要重視疲勞駕駛隨之而來的危險。(Photo by Jessica Furtney on Unsplash)
長時間駕車，要重視疲勞駕駛隨之而來的危險。(Photo by Jessica Furtney on Unsplash)

出遊度假雖好玩，但卻也很累人，尤其是當你得拖著疲累的身軀，長時間駕車返家。為了安全返家，我們必須重視疲勞駕駛隨之而來的危險。

疲勞駕駛是指司機在缺乏睡眠以及極度睏乏的情況下駕駛汽車。疲勞駕駛其實很常見，根據聯邦疾病防治中心(CDC)調查，每25名成年駕駛中就有一人曾在開車時睡著。根據美國汽車協會的交通安全基金會(AAA Foundation for Traffic Safety)研究，21%的致命車禍與疲勞駕駛有關。

SleepMattressHQ.com研究人員暨認證睡眠專家蘇珊．米勒(Susan Miller)指出，疲勞會影響判斷力和決策能力，降低你對周遭環境的意識，包括從車況、路況到交通信號等，並影響協調、平衡和精細動作(fine motor skills)。

Rise Science聯合創辦人暨執行長傑夫．卡恩(Jeff Kahn)指出，「微睡眠」(microsleeps)尤其值得注意；它會在你不自覺的情況下，持續短短幾秒鐘，「這看起來可能沒什麼，但在高速公路上以時速65英里的速度行駛時，那短短幾秒鐘可能就是生與死的差別。」

卡恩補充說，疲倦駕駛的危險度與酒駕相同；不管是一次性的熬夜還是長期的累積，睡眠不足24小時所導致的認知障礙，等同0.10%的血液酒精含量(BAC)，遠高於法定上限。

什麼時候最容易出現疲勞駕駛

根據紐約州衛生部，疲勞駕駛相關車禍，多數發生在下午1點至4點以及凌晨2點至6點兩個時段。這是身體最疲倦的時候，因為這是生物時鐘晝夜節律的最高和最低峰，你的身體會讓你昏昏欲睡。卡恩解釋，無論你是否有睡夠，你的生理能量在這時候都會下降，若睡眠不足，這時就會更加感到疲倦想睡。

常見疲勞駕駛原因包括：假期間睡眠不足、睡眠障礙、藥物或酒精影響以及駕駛時段與時間長短。

駕車時感到疲勞怎麼辦

開大音樂聲量、調低冷氣溫度和與人交談都無助改善疲勞駕駛。The Sleep Practice 負責人暨臨床心理學家和 行為睡眠醫學專家赫莉．米霖(Holly Milling)指出，改善疲倦唯一的方法就是睡覺。

若擔憂疲勞駕駛，專家建議：累了在休息站小憩個20分鐘到30分鐘、上路前30分鐘或休憩後喝一杯咖啡、適時運動伸展一下或考慮利用其他交通工具。

車禍 汽車 聯邦疾病防治中心

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