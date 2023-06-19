做到這3件簡單的事 有助迅速找回遺失行李

在機場托運行李時，做到三件事可確保行李更加安全。Getty Images

夏天是旅遊旺季，機場 地勤人員短缺和大量旅客造成機場的混亂，導致行李遺失事件層出不窮。

幸好有些方法可以讓旅客避免丟失行李，或加快取回它們。「華盛頓郵報 」專欄作者艾略特（Christopher Elliot）說明在托運行李時可以做的三件事，確保行李更加安全。

1.給行李拍張照片

如果行李在托運後丟失，這個簡單的步驟非常有用。艾略特建議在每次搭機前，用手機 從四個不同的角度給行李和裡面的物品拍照。

如果行李遺失，需要描述行李是什麼樣子以及裡面裝了什麼。由於許多箱子看起來都很像，一張照片可以幫助機場人員縮小搜索範圍。有些航空公司或機場甚至會在箱子失蹤時要求提供照片，所以最好做好準備。

2.追蹤你的行李

追蹤行李可提供的幫助，甚於只是拍照。透過使用類似AirTags的設備，旅客能確定行李的確切位置，然後將這些訊息傳給機場工作人員。

艾略特表示，行李製造商正在鼓勵客戶使用追蹤設備，例如Samsara在一些行李箱中便提供了裝AirTag的小袋子"。

3.保留行李托運證明

艾略特說，旅客能提供給航空公司越多訊息，就能越快找回丟失的行李。行李托運後，航空公司就會將一張有條碼的標籤貼在登機證上。

這個標籤有助識別任何遺失的行李，因此在取回行李前，記得要保存好。條碼也能提供航空公司關於行李和旅程等重要訊息。