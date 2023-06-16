今夏遊歐洲 搭郵輪可能最平價

搭乘郵輪是今年夏秋以合理價格旅遊歐洲熱門景點的最佳選擇。(Courtesy of Holland America Line)

旅遊旺季即將來臨，一切都比過去貴了很多。機票價格和飛機飛得一樣高，旅館 每晚的價格也讓人咋舌。但還是找得到優惠的旅遊方式，搭乘郵輪 是今年夏秋以合理價格旅遊歐洲熱門景點的最佳選擇。

根據旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，歡慶成立150周年的荷美郵輪（Holland America Line），夏季行程正大打折扣；其中七月為期七天的「亞得里亞海寶石號」（Adriatic Gems）在航行地中海時，還能走訪四個國家（義大利 、克羅埃西亞、黑山共和國和希臘），而在希臘的酒店住上幾晚就值回票價了。

訂房網站Expedia美國區公關主管哈德森（Christie Hudson）說，今年夏天，希臘的聖托里尼（Santorini）和米克諾斯（Mykonos）的旅館也比往常貴；根據Expedia的數據，與去年夏天相比，約高出15%-25%。哈德森說，如果能在郵輪行程享有優惠，便能省下不少錢。

訂票網站Priceline的主管班奈特（Christina Bennett）說，郵輪是目前價格優惠的最佳旅行方式之一，在比較相同行程所需的交通、餐飲和旅館費用時，郵輪便占極大優勢；此外，還能登陸走訪多個景點，且省去行李須不斷打包的麻煩。

搭乘郵輪旅遊，餐食費用全部包含在票價內。(Courtesy of Holland America Line)

以下是荷美郵輪幾條路線的明細，與為期9天在陸路行程中前往相同景點的費用進行比較。由於行車的時間因素，陸路旅程通常會比搭郵輪多出兩天時間；以下價格是依據Expedia和Priceline網站上最低的四星旅館價格和租車 價格計算。

荷美郵輪「亞得里亞海寶石號」七天行程：郵輪票價內艙899美元/人；飛行費用（紐約市 直飛威尼斯來回）1,708美元/人；旅館、餐食/飲料費用，包括在票價內。兩人預估計費用為5214美元。

九天的陸路旅行：飛行費用（含額外天數）1,793美元/人，旅館費用67美元/晚（威尼斯）、107美元/晚（克羅埃西亞Split）、113美元/晚（克羅埃西亞Dubrovnik）、61美元/晚（黑山共和國Kotor）、107美元/晚（聖托里尼）；餐食/飲料費用每人每天50美元；交通費用租車484美元、油費100美元。兩人預估費用為5499美元。

比較荷美郵輪與陸地行程費用，可以發現在未利用周年慶折扣前，兩者差異不大。但是像地中海郵輪（MSC Cruises）和名人郵輪（Celebrity Cruises）類似的行程則價格更實惠，分別為579美元/人和679美元/人。

不論是選擇搭乘郵輪還是走陸路行程旅遊歐洲，取決於每個人的旅行目標。哈德森和班奈特都指出，郵輪是在較短時間內遊覽大量景點好選擇，而駕車則更適合靈活、停留更多目的地的旅行。