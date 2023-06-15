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別讓孩子在飛機上「被討厭」 教導遵守4規矩

編譯周靜芝 / 綜合報導
父母應確保孩子在整個飛行過程中表現良好，在下一趟家庭旅行前，先讓孩子學習機上禮儀。Getty Images
父母應確保孩子在整個飛行過程中表現良好，在下一趟家庭旅行前，先讓孩子學習機上禮儀。Getty Images

搭飛機時無論是旁邊座位有個哭鬧的嬰兒，或是後座有個淘氣鬼老是踢你椅背，是許多人都曾有過的「惱人」經驗。當然，父母要確保孩子在整個飛行過程中表現良好，是一件困難的事。因此，在下一趟家庭旅行前，先讓孩子學習以下四項機上禮儀：

1.尊重其他乘客

尊重其他乘客，可說是帶孩子搭機旅行的禮儀中最重要的一部分。這包括不要踢前座椅背、不要尖叫和哭鬧、低聲說話以及避免大聲談論令人尷尬的話題，因為所有乘客都聽得到。如果孩子在機上有什麼踰矩行為，較周到的作法是對附近乘客道歉。

2.繫好安全帶

兒童同樣要遵守機上規則，包括被告知留在自己座位時，要繫好安全帶。雖然這對不安分的幼兒來說可能很困難，但是如果不遵守指示，不僅會陷大家於險境，而且如果一再發生這類問題，還可能會被航空公司處罰。

3.不要玩按鈕

制止孩子不要亂動座位或上方的任何按鈕或裝置，特別是呼叫空服人員的按鈕；他們有很多乘客需要照顧，管好自己孩子可以讓他們的工作順暢些。

4.自行清理垃圾

孩子總是會讓周遭一團亂，這個大家都可以理解；但是，不應該讓其他人清理你們所製造的混亂。空服人員會定期拿垃圾袋在飛機上巡邏，可利用這機會，扔掉糖果包裝紙、空飲料瓶等。在飛行途中不時清理自己的垃圾，在下飛機時會更容易些；而且，這也確保空服人員不需處理你們留下的垃圾。

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