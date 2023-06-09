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恐礙疏散 民主黨參議員要求重新檢視客機座位大小

記者張聲肇/即時報導
有民主黨參議員提案要求聯邦航空管理局檢討客機座位大小等問題，並根據「實際情況」重新演練緊急逃生。圖為民航客機座位示意圖。(Pexels)
有民主黨參議員提案要求聯邦航空管理局檢討客機座位大小等問題，並根據「實際情況」重新演練緊急逃生。圖為民航客機座位示意圖。(Pexels)

民航機座位小擠太多人恐有礙疏散，民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth ）和鮑爾德溫 （Tammy Baldwin ）提案要求聯邦航空管理局檢討客機座位大小等問題，並根據「實際情況」重新演練緊急逃生。

航空管理局於2019年4月19日進行過疏散旅客測試，模擬機艙內只有60名乘客，年紀18歲到60歲不等，但不含更年長、殘障或攜帶手提行李者，達克沃斯說，「顯然航管局刻意忽視今天美國人搭機旅行的實況。」

對此，航管局不表示意見。

一般乘客和飛安專家不僅批評這不切實際的測試，也對座位設置的標準很有意見。飛機乘客權利組織以座位狹窄易導致血液凝塊為由，呼籲航管局制定座位最小面積標準但沒有結果。

空服員工會主席納爾遜（Sara Nelson）告訴國會，乘客被擠到越來越小的空間裡，迭有抱怨之聲，舒緩這不滿情緒的工作，都落在空服員身上。

也有人指出，擁擠的機艙，不可能達到航管局設定90秒內完全撤離乘客的標準。

航管局對CNN解釋說，2019年的測試目的，是要斷定座位大小是不是安全問題，結論是一般座位的大小，不致妨礙撤離。「根據研究，目前宣傳同樣或更小座位上綁安全帶的措施，不會妨礙99%美國人離開座位往外移動。」

去年航管局開放民眾反應「是否為了安全撤離而制定最小座位面積的規定」，總共收到2.6萬個回饋意見。代表主要航空公司的「美國航空公司聯盟」說，沒有事實或資料可以支持「有必要擴大乘客座位」的主張。

參院航空事業管理小組委員會主席達克沃斯卻認為，航管局有必要重新檢視這問題，不要等到「悲劇發生，才更新飛機乘員撤離標準。」她說，她已重提法案，以「重新授權」的方式，對航管局提出新的指示。

達克沃斯指出，「沒有理由我們不能模擬每天看到的飛機載客實際情況，例如，放些手提行李在座位下，然後提出更切實際的乘客撤離標準。」

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