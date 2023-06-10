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自在一夏…「獨旅」掀熱潮 1人經濟爆商機

編譯周靜芝 / 綜合報導
近年來，愈來愈多人獨自旅行，並在社群媒體上大量分享他們的經驗。(Getty Images)
近年來，愈來愈多人獨自旅行，並在社群媒體上大量分享他們的經驗。(Getty Images)

多數人在考慮夏天去哪度假時，可能會想到與伴侶、朋友或家人一起同行；但隨著「單人家庭」的增加，旅館業除了接待家庭和夫妻之外，現在也面對愈來愈多的獨行旅客；加上工作和休閒的界線日趨模糊，對千禧一代和年輕人來說，更容易選擇遠距工作或邊工作邊旅行，完全不用擔心會與外界脫節。

近年來，包括年輕的度假者，愈來愈多人獨自旅行，並在社群媒體上大量分享他們的經驗，僅在Instagram上，#SoloTravel(獨自旅行)的標籤就有超過700萬則相關貼文。獨自旅行風潮助長不斷擴增的「一人經濟」(solo economy)，並催生各產業對「一人份」消費提供更多新產品和服務。

獨自旅行風潮助長不斷擴增的「一人經濟」（solo economy），並催生各產業...
獨自旅行風潮助長不斷擴增的「一人經濟」（solo economy），並催生各產業對「一人份」消費提供更多新產品和服務。(Getty Images)

從旅館、郵輪、餐廳、旅行社到節慶活動，都正進行調整以適應、甚至鼓勵獨自旅行者。有線電視新聞網(CNN)旅遊網站研究、匯整眾多網友的經驗，提供獨自旅遊、消費時，如何能夠自在享受以及值得嘗試的理由。

享受獨處也是一種療癒的經驗，可以沉澱思想、感情和情緒，做自己想做的事，而不需要考慮別人，不須承受得說好聽話或客套話的壓力。研究顯示，獨自做些事情也可緩解同伴帶來的壓力。

獨自旅行者有自己的行事原則，可以在保持「個人」的原則下，分享經驗，在需要時互相幫助，但也讓彼此獨處。

旅館 社群媒體 郵輪

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