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美國夏季旅遊熱搜地 肯塔基州路易維爾第一

編譯周靜芝 / 綜合報導
肯塔基州的路易維爾是今年夏季全美排名第一的熱門目的地。(Getty Images)
肯塔基州的路易維爾是今年夏季全美排名第一的熱門目的地。(Getty Images)

Airbnb剛公布了今年夏季的旅遊趨勢，包括美國境內十大熱門目的地，旅遊休閒雜誌Travel + Leisure報導，Airbnb的數據，來自2023年第一季的網路搜索聲量，全美排名第一的熱門目的地，是肯塔基州的路易維爾(Louisville)。

雖然西南邊的肯塔基州德比(Derby)也被列入考慮，但Travel + Leisure指出，路易維爾的夏季搜索聲量高不讓人意外，畢竟這裡有拳王阿里參與設計的「穆罕默德·阿里中心」(Muhammad Ali Center)、肯塔基德比博物館(Kentucky Derby Museum)以及路易維爾球棒博物館與工廠(Louisville Slugger Museum & Factory)，沒有比這更適合夏日旅遊了。

今年稍早，路易維爾也登上紐約時報推薦的「全球52個最佳旅遊地點」(52 Places to Travel 2023)名單；距離路易維爾市區10哩遠的波本市(Bourbon City)則名列旅遊+休閒雜誌2023年全美最佳美食城市的10個名單之一。路易維爾也因當地知名的餐廳和酒吧與德比一同被納入該州「城市波本路線指南(Urban Bourbon Trail, UBT)。

此外，路易維爾還被旅遊網站Travel Pulse列為「全球10個最被低估的浪漫城市」之一，因為該市「具有包容性和對同性戀友好的氛圍，使其成為熱愛波本威士忌、建築和享樂的所有情侶安全、浪漫的度假地點。該網站特別推薦在「老佛雷斯特」(Old Forester)品嚐波本威士忌，那裡有第一個出櫃的同性戀品酒師。

如計畫前往路易維爾旅行，可以下載一份路易維爾年度旅遊指南，了解更多景點、美食和波本威士忌酒廠訊息，或在網站 gotolouisville.com獲得更多旅遊資訊。

博物館 肯塔基州 美食

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