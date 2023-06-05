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防範旅行各種狀況 這6種旅行保險最佳

記者顏伶如／即時報導
旅行保險有助於讓消費者面對意外狀況時獲得保障。(Photo by Francesca Tirico on Unsplash)
旅行保險有助於讓消費者面對意外狀況時獲得保障。(Photo by Francesca Tirico on Unsplash)

不管是全家人一起到迪士尼樂園度假，或是參加浪漫的地中海郵輪之旅，旅行保險有助於讓消費者面對意外狀況時獲得保障。行程取消、班機誤點到緊急醫療開銷等，消費者如果購買旅行保險，除了財務層面受到保護，出門時也能較為安心。

最常見的旅行保險項目包括：

行程取消

消費者可以拿回旅費，不過行程取消必須符合某些特定因素。

行程延誤

符合特定因素的行程耽擱，消費者可獲理賠。

行程中斷

萬一因為受傷、疾病或家庭變故而必須提前結束行程，消費者能夠獲得理賠。

醫療花費以及海外緊急返美就醫

平常在美國國內使用的健康保險，到海外旅行時可能不予給付，消費者必須另外購買醫療險。萬一在海外出現健康狀況需要緊急返美就醫，緊急醫療撤離(Emergency evacuation)保險則可派上用場。

行李遺失

旅途當中行李遺失、受損、遭竊等，可以獲得理賠。

消費者不妨詢問保險公司是否提供與新冠病毒相關的保險項目，評估是否符合個人需求。

CNBC新聞頻道分析，根據數十家旅行保險產品的綜合比較，以下六種項目最佳：

最佳整體得分

AXA Assistance USA保險公司提供三種不同方案供消費者選擇。基本方案包括行程中斷、行程取消以及行李、個人物品保險；白金方案提供滑雪及打高爾夫球天數減少的理賠，適合專門為了參加某些活動而出遊的民眾。

整體得分排名第二

Travel Guard保險公司有各種不同方案讓消費者選擇，最基本的三種方案可以上網購買，針對個人需求客製化設計的更多選項，則要透過客服代表購買。豪華方案、優先方案及貴賓方案都可以附帶一名17歲以下兒童的保險。

行程取消保險最佳方案

消費者可以透過安聯集團(Allianz)找到10多種不同的保險方案，可以為單獨出遊行程購買保險，或購買一整年的保險。安聯提供「隨時取消」(Cancel Anytime)政策，讓消費者能為已付費的行程取消拿回80%開銷。

旅行醫療保險最佳方案

USI Affinity提供最完善的海外醫療保險，經常出遊的消費者可以購買30天為期、多次出國的方案。

郵輪旅行最佳保險方案

全國保險公司(Nationwide)的郵輪旅行險提供突發意外、疾病、行程更改、行程中斷等保險，有三種不同範圍的方案供消費者選擇。

豪華旅遊最佳保險方案

豪華旅遊開銷可觀，波克夏公司(Berkshire Hathaway)的LuxuryCare旅行保險提供最高金額的行程中斷、醫療花費等保險。

醫療保險 郵輪 遊行

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