走出舒適圈 夏天就來趟一個人的旅行吧

近年來，越來越多人獨自旅行，並在社群媒體上大量分享他們的經驗。Getty Images

多數人在考慮夏天去哪度假時，可能會想到與伴侶、朋友或家人一起同行；獨自度假的念頭或許令人生畏，甚至不足以打動人心。何況獨自旅行還伴隨一籮筐的問題：要和誰說話？和誰一起吃飯？一個人安全嗎？

長期以來，人們對「獨自一人」有種負面印象，社會規範鼓勵我們和別人在一起，休閒體驗也被標榜為是與他人分享的美好事物。單獨旅行似乎讓人感覺有些內疚或任性，好像是推卸責任或放棄與家人相處的時間。

隨著「單人家庭」的增加，旅館 業除了接待家庭和夫妻之外，現在也面對越來越多的獨行旅客；加上工作和休閒的界線日趨模糊，對千禧一代和年輕人來說，更容易選擇遠距工作或邊工作邊旅行，完全不用擔心會與外界脫節。

近年來，包括年輕的度假者，越來越多人獨自旅行，並在社群媒體 上大量分享他們的經驗，僅在Instagram上，#SoloTravel（獨自旅行）的標籤就有超過700萬則相關貼文。獨自旅行風潮助長不斷擴增的「一人經濟」（solo economy），並催生各產業對「一人份」消費提供更多新產品和服務。

從旅館、郵輪 、餐廳、旅行社到節慶活動，都正進行調整以適應、甚至鼓勵獨自旅行者。CNN旅遊網站研究、匯整眾多網友的經驗，提供獨自旅遊、消費時，如何能夠自在享受以及值得嘗試的理由。

獨自旅行風潮助長不斷擴增的「一人經濟」（solo economy），並催生各產業對「一人份」消費提供更多新產品和服務。Getty Images

在人群中獨處

享受獨處體驗的關鍵在於，選擇高的座位或有窗景的位子，可以坐下來觀察別人，而不需要有任何互動。置身於熙來攘往的廣場或擁擠的海灘時，旁觀身邊的人或無意聽見他們的對話，有時甚至是娛樂的來源。

為自己留出時間

獨處也是一種療癒的經驗，可以沉澱思想、感情和情緒，讓人準備好再次應對這個世界。花些時間寫作、繪畫或從事其他創造性的活動，沈浸在自己的想法中，不須承受得說好聽話或客套話的壓力。

走出舒適圈

能夠做自己的事情，而不需要考慮別人，可以讓人放鬆，也有機會做些以前從未做過的事，例如參加某項課程、購物或完全放空。研究顯示，花時間獨自做些事情可以緩解同伴可能帶來的壓力。獨處的時候，會發現自己遠離舒適圈，處於新的環境中，是一種充滿活力和令人著迷的體驗。

擁抱獨自旅行的文化

獨自旅行者有自己的行事原則，他們認同所有的過程，並尊重他人從事相同的體驗。獨自旅行者可以在保持「個人」的原則下，分享共同經驗、參與他人對話，在需要時互相幫助，但也讓彼此獨處。