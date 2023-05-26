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今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

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今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

編譯周靜芝 / 綜合報導
今夏出遊，機票平均價格比去年上漲，節省荷包的唯一辦法是：盡早預訂。Getty Images
今夏出遊，機票平均價格比去年上漲，節省荷包的唯一辦法是：盡早預訂。Getty Images

夏天腳步近了，許多人也正計畫在夏季出門旅遊。由於航空公司運航班未恢復至疫情前水準，機票平均價格比去年上漲，節省荷包的唯一辦法是：盡早預訂。

旅遊網站Expedia公共關係主任哈德森（Christie Hudson）提醒，對還沒有規畫夏季出遊的旅客，現在是該預訂機票的時候了；該公司數據顯示，與去年同期相比，夏季航班的搜索量已增加10%。

何時預訂夏季航班最優惠

即便暑假是傳統旅遊旺季，但仍然有機會在需求較低的時候，買到較便宜的機票。根據Expedia統計，8月下旬是今夏機票最便宜的時期，與最昂貴的7月初相比，平均票價下降125元；與去年類似，這個短暫的「次旺季」（shoulder season）正好在學校暑假末和勞動節（9月4日）周末之間。

更明確地說，8月27日（日），也就是勞動節假期前的那個周末，是夏季機票平均價格最低的時段，而8月24日則是谷底。同時，7月4日國慶日周末則是連續兩年搭機旅行最貴的時段，7月1日、假期前的星期六，不論是機票價格與搭機人數都將創下今年夏季旅遊的最高紀錄；四天長周末的平均票價與7月的其他時間相比，上漲了12%。

Traveler網站指出，預訂國內機票的最佳時間是出遊前21天到60天，旅客可以節省約8%的費用，所以現在正是為夏季旅行節省荷包的時候。出國旅遊則時間須略微提前，Expedia建議，盡早預訂夏季和初秋的旅行，以鎖定最佳價格；該網站分析了數十億的數據點，發現在周日預訂機票可以節省15%的費用。

國人渴望出國旅行

今年夏天最主要的旅遊趨勢之一是，對國際旅遊的興趣急遽增長。與去年相比，6月至8月對國外目的地的航班搜索量上升了25%，說明人們對出國旅行的渴望。哈德森表示，隨著此一趨勢，機票價格也隨之高漲，尤其是飛往羅馬、倫敦等歐洲城市。

根據Expedia的數據，熱門的國際旅遊地點，除了歐洲城市還有陽光度假勝地，其中墨西哥的坎昆（Cancun）名列第一，其次是倫敦、羅馬、多明尼加的蓬塔卡納（Punta Cana）和巴黎。流行的度假地點則都位於亞太地區，奧克蘭高居榜首，其次是香港、大阪、峴港和河內；日本城市旅遊也頗受矚目，對大阪的搜索量增加592%，東京是290%、京都265%。

也就是說，仍有可能找到來回低於600元的國際機票，地點包括加拿大、加勒比海和墨西哥各城市。Expedia表示，在這個價格範圍內的目的地包括溫哥華、坎昆、蓬塔卡納、蒙特哥貝（Montego Bay）、卡波聖盧卡（San Jose del Cabo）、多倫多、卡加利、巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）、墨西哥市和拿騷（Nassau）。

墨西哥 勞動節 奧克蘭 疫情 香港

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