旅遊熱潮新趨勢 價格決定行程 想去英國改飛蘇格蘭

儘管旅遊費用昂貴，但人們還是想盡辦法在有限預算下安排旅行。(美聯社)

一趟旅行，現在到底需要規畫多少預算 才夠？2023年旅遊熱潮持續，但酒店和機票價格居高不下，整體通膨擠壓家庭預算，讓許多人在計畫旅遊時傷透腦筋，取而代之的是高度變通的行程，以及讓價格來決定旅遊目的地。

在亞特蘭大從事保險業的蔻佛(Capri Coffer)原本打算帶全家六口來趟多明尼加之旅，並每月存600元作旅費，但一聽到每人800元的天價機票，只好作罷；她和先生後來改為租輛旅行車自駕前往南卡羅來納州的希爾頓海德島(Hilton Head Island)，住進一晚650元的海濱別墅，三天兩夜的旅行不含餐費約為1600元，比到多明尼加蓬塔卡納(Punta Cana)四天三夜的6000元花費低得讓人雀躍。

旅遊數據業者STR的資料，截至今年4月，美國25個熱門旅遊市場的旅館 平均房價每晚超過180元，比去年同期增加9.9%，比2019年上漲15.6%，旅遊網站Kayak則聲稱漲幅甚至高達35%。儘管旅遊費用昂貴，但人們還是想盡辦法在有限預算下安排旅行。

酒店和機票價格居高不下，計畫今年夏天的旅遊時，要保持高度變通，甚至讓價格來決定旅遊目的地。(路透)

Hotels.com表示，全球三星 級酒店的搜尋增加20%以上，訂房應用程式HotelTonight表示，第一季約有三分之一的旅客選擇預訂平價酒店，相較2019年同期只有27%。

其他省錢的替代方案包括縮短旅行時間、更換目的地、放棄座位升等或轉訂廉價航空。德勤(Deloitte)2023年夏季旅遊調查發現，因民眾預算緊縮，今年長途旅行的平均支出從去年的3320元降至2930元。

波士頓的「美國汽車協會」(AAA)旅行顧問馬莉(Wendy Marley)儼然已成為旅遊替代方案的規畫專家，當客戶希望去法國蔚藍海岸慶祝25週年結婚紀念日，預算為1萬至1萬2000元，她會幫客戶將旅遊地點改為加勒比海聖巴特島的豪華度假村。

用花費來決定目的地似已成了旅遊新趨勢，善用手機應用程式和旅遊網站，有時可以撿到便宜。(美聯社)

當熱愛黃石公園的客戶因為飛往懷俄明州傑克森的機票價格，以及當地三星級旅館六星級收費而感到沮喪時，她推薦前往開車即可抵達的緬因州阿凱迪亞國家公園(Acadia National Park)；想搭遊輪但不想花機票錢去佛羅里達上船，她則推薦從紐約和新澤西出發的遊輪行程。

住在北卡羅來納州的鋼琴老師恩威爾(Chima Enwere)原本要去英國自助行，但機票貴到下不了手，後來在臉書(Facebook)旅遊社團得知達美航空飛往蘇格蘭來回機票只要900元，立刻下訂。以價格來決定目的地，已成為旅遊新趨勢。