赴墨西哥動手術 5人遭感染1病逝 CDC呼籲別去

官方表示，五名德州 人前往邊境的墨西哥 馬塔莫羅斯(Matamoros)市動手術 ，回國後罹患疑似隱球菌腦膜炎(fungal meningitis)，其中一人病逝，因此發布警訊，呼籲國人取消這類排定的手術行程。

美聯社報導，五名病患由邊界的布朗斯維爾(Brownsville)到馬塔莫羅斯去動手術；德州衛生廳指出，流程中用到硬膜外麻醉(epidural anesthesia)，把麻醉劑注射到脊柱，回國後一人病故，四人住在醫院。

衛生廳表示，病倒的人年紀在30到50歲之間。聯邦疾病防治中心(CDC)發布指南，勸民眾取消前往馬塔莫羅斯動手術。

罹患腦膜炎，保護腦部及脊柱的膜會腫大，必須緊急救治；其症狀包括高燒、頭痛、脖頸僵硬、噁心、嘔吐、畏光及頭腦不清楚。腦膜炎的病因可以是病毒、細菌、創傷或真菌。

衛生廳表示，德州病例的隱球菌腦膜炎不會人傳人，只會在手術或治療過程中不慎發生。美、墨官方正在嘗試找出感染原、這五起案例是否相關、還有沒有其他案例。

CDC敦促今年1月1日之後，到該地區接受過硬膜外麻醉的人，都要留心腦膜炎的症狀，並考慮向醫師諮詢。

專家表示，人們出國買處方箋藥、動牙齒及其他手術，也就是醫療旅遊，相當普遍；除了墨西哥，加拿大、印度及泰國都是常見醫療旅遊地點。