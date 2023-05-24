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不想在機場大排長龍 三款應用程式可幫你

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不想在機場大排長龍 三款應用程式可幫你

編譯徐薏茹／即時報導
出外旅行若需要搭飛機總是令不少人感到有點壓力，就怕班機延遲甚至被取消，大排長龍的等待安檢人潮也可能使人錯過班機。圖為在波士頓羅根機場，旅客經過TSA預檢(TSA PreCheck)的標誌。美聯社
出外旅行若需要搭飛機總是令不少人感到有點壓力，就怕班機延遲甚至被取消，大排長龍的等待安檢人潮也可能使人錯過班機。圖為在波士頓羅根機場，旅客經過TSA預檢(TSA PreCheck)的標誌。美聯社

出外旅行若需要搭飛機總是令不少人感到有點壓力，就怕班機延遲甚至被取消，大排長龍的等待安檢人潮也可能使人錯過班機。

除了TSA預檢(TSA PreCheck)、全球通關(Global Entry)等計畫能幫助旅客更順利通關，還有一些方法有助於為旅程提前做好準備，以應對可能出現的突發事件，以下是「今日美國報」(USA TODAY)推薦的三款手機應用程式，建議下次旅行前下載，讓旅程更順利。

Airline app

Airline app將所有航班旅遊資訊集結起來，下載後開啟通知，就能收到何時該報到的立即提醒，了解是否有延遲或更改登機門。

登機證還可加入到智慧型手機的數位錢包裡，省下更多時間。

MyTSA

機場安檢的隊伍可能非常難預測，有時不需要等待，有時排隊人潮綿延不絕，聯邦運輸安全管理局(TSA)推出的應用程式MyTSA可以幫助旅客預測排隊人潮。

MyTSA提供所選機場等待時間的即時訊息，也可以查詢任何聯邦航空管理局(FAA)的延遲，以及哪個TSA PreCheck通道有開放。

此外，MyTSA還能利用歷史數據幫助旅客提前規劃，因此，即使是三天後的航班，MyTSA能根據先前的經驗，預測當天可能遇到的情況。

若不確定哪些東西可以放進登機行李或托運行李，MyTSA也能提供有用的資訊。

Mobile Passport Control

到國外旅行，應用程式Mobile Passport Control可幫助旅客返國時更快通過美國海關。

Mobile Passport Control是數位版的海關與邊境保護局(CBP)海關申報表，每一位入境美國的旅客都必須填寫。

最多可在Mobile Passport Control應用程式中儲存12個個人資料，每個家庭只需要一個表格。

需注意的是，Mobile Passport Control並不適用於所有機場，可上CBP網站查詢哪個機場可使用。

機場 智慧型手機 CBP

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