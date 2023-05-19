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鮮為人知 大峽谷鐵路帶你遊世界七大奇觀之一

編譯尤寶琪／即時報導
大峽谷是美國境內眾所皆知的旅遊景點，除了在1979年被列為世界自然遺產之外，更是名列世界七大奇觀之一。圖為大峽谷南緣。美聯社
大峽谷是美國境內眾所皆知的旅遊景點，除了在1979年被列為世界自然遺產之外，更是名列世界七大奇觀之一。圖為大峽谷南緣。美聯社

大峽谷是美國境內眾所皆知的旅遊景點，由科羅拉多河耗費萬年所切割出來、深達1500公尺的峽谷，除了在1979年被列為世界自然遺產之外，更是名列世界七大奇觀之一。

儘管大部分的人通常都會選擇自駕前往大峽谷一遊，但華盛頓郵報撰稿人莎拉．查韋拉．愛德華茲(Sarah Chavera Edwards)建議，有機會一定要嘗試搭乘較鮮為人知的大峽谷鐵路去玩，體驗完全不同的風景與經驗；改搭大峽谷鐵路，除了乘客可以在旅途中放鬆的欣賞風景外，還可以減少汽車進入大峽谷。

大峽谷鐵路全長64英里，於1901年完工，並在2000年列入國家史蹟名錄；除了聖誕節以外，每天早上9點30分從威廉斯發車，在上午11點45分時抵達大峽谷南緣，然後在下午5點45分返回威廉斯。

訂票

大峽谷鐵路共分六種車等，包括保留鐵路簡樸特色的普爾曼(Pullmanm)車廂(成人票起價67元，兒童票起價32元)，可以盡情觀賞沿途景色的景觀(Observation Dome)車廂，以及禁止兒童且票價高達226元的豪華客艙(Luxury Parlor)。

除此之外，大峽谷鐵路還提供酒店套票和旅遊行程，給想過夜和懶得自己計畫行程的遊客選擇。

搭乘經驗

愛德華茲指出，威廉斯車站內簡單明瞭，若冬天前來，還可在室內躲避寒風，且車站還提供西部槍戰秀。火車上服務也很周到，每節車廂都有服務人員，除了提供必要資訊外，也兼差導遊，介紹沿途動植物和分享大峽谷和鐵路的歷史故事。

而在路途中，車廂內還有各種娛樂活動，包括唱歌的牛仔和火車搶劫實境秀等，讓乘客歡樂度過2個小時的車程。

下車之後

火車到達目的地後，從南緣只需要步行三分鐘就可以直達大峽谷。

若沒有過夜的計畫，你可以在大峽谷村停留3個小時，雖然現場也有提供巴士行程，但愛德華茲建議別亂跑，因為大峽谷村內的商店、餐廳、旅館和景色就足夠讓你探索了。

另外，沿著村內大峽谷邊緣的步道，能讓你看到大峽谷各種驚人景色。愛德華茲也建議去看看販售原住民手工的禮品店、光明天使小屋和可看到南緣最佳景色的Lookout Studio。

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