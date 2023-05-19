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旅遊情報網調查：近半受訪者搭機 看票價、時間

編譯徐薏茹／綜合報導
旅遊情報網The Vacationer的調查顯示，精神航空在2023年美國顧客滿意指數的排名最差。(美聯社)
旅遊情報網The Vacationer的調查顯示，精神航空在2023年美國顧客滿意指數的排名最差。(美聯社)

旅遊情報網The Vacationer訪問逾一千名國人，發現10家航空公司中，受訪者最想避開搭乘的第一名為精神航空(Spirit Airlines)，西南航空(Southwest Airlines)的表現則超乎預期；但近五成的受訪者重視票價與航班時間，不會避開特定航空公司。

這項調查於本月1日實施，問卷列出國內10家民眾經常搭乘的航空公司，受訪者可以重複勾選多個他們希望避免搭乘的航空公司航班，訪問以匿名進行；另有兩個「以上皆無」的選項，一是給認為成本更重要的人勾選，另一是給更在乎航班日期與時間的人勾選。

調查顯示，48.38%的成年受訪者不會避開特定航班，這其中31.73%認為成本更重要，16.65%更注重航班日期與時間。

乘客滿意度 這公司表現最差

表現最差的精神航空並非首次在乘客滿意度方面拿倒數第一，在2023年美國顧客滿意指數(American Customer Satisfaction Index)中，滿分100分中精神航空只拿64分，在10家美國航空公司中排名吊車尾。

The Vacationer的數據顯示，Spirit同時是每一個年齡組別最想避開的航空公司。

The Vacationer 的瓊斯(Eric Jones)對西南航空的表現高於預期感到驚訝，「西南航空已經迅速從去年假期的災難中恢復。」

瓊斯表示，西南航空的快速復原要多虧該公司的幾個政策，包括可接受兩件免費的托運行李、部分機票不需要更改手續費、比其他航空公司更平價。

10家航空公司 會避搭哪一家？

以下是The Vacationer調查最多人避開的航空公司中，受訪者希望避免搭乘的航空公司依序排行：

精神航空Spirit Airlines – 21.06%

忠實航空Allegiant Air– 16.46%

美國航空American Airlines、邊疆航空Frontier Airlines– 14.30%

邊疆航空Frontier Airlines – 12.63%

達美航空Delta Air Lines– 12.63%

捷藍航空JetBlue – 12.63%

阿拉斯加航空Alaska Airlines – 10.68%

西南航空Southwest Airlines – 10.28%

聯合航空United Airlines – 7.64%

夏威夷航空Hawaiian Airlines – 5.48%

夏威夷 指數

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