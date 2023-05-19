國殤日連假將擠爆 估4230萬人出遊 出門先避塞車時段

美國汽車協會預估，5月底國殤紀念日連續假期間，全國將有4230萬人外出旅行，比去年3960萬人增加7%。圖為丹佛國際機場的搭機人潮。(美聯社)

根據美國汽車協會(AAA)預估，5月25日至30日的國殤日連假期間，全國將有4230萬人外出旅行，比去年3960萬人增加7%，僅2019年疫情 前4280萬人少了1%，AAA預估其中3710萬人選擇開車出遊，高於去年3500萬人，但仍比2019年3760萬人減少50萬人，另有有340萬人選擇搭飛機出遊，比2019年320萬人增加5%，顯示受到疫情重創的旅遊交通業已經開始復甦。

AAA旅遊資深副總裁提德威爾(Paula Twidale)表示：「儘管受到通膨影響，但有越來越多國人正在計劃旅行並提前預訂，今夏旅遊旺季可能出現破紀錄的旅遊熱潮，尤其是在機場。」

AAA估計，除了開車、搭飛機，還有185萬人選擇搭乘巴士、火車和郵輪旅行，比去年增加153萬人，略低於2019年190萬人。AAA表示，佛羅里達州、阿拉斯加州 和華盛頓州等國內郵輪訂單比去年大幅增加50%；AAA表示，駕車和航空旅行拜價降之賜、大幅增加，國內熱門旅遊地的航空旅行增加40%，國際旅行訂單更爆量250%。

美國汽車協會預估，5月底國殤紀念日連續假期間，全國將有4230萬人外出旅行，比去年3960萬人增加7%。圖為洛杉磯101號公路的車潮。(美聯社)

國內愛去迪士尼 國外到羅馬巴黎

至於國內熱門旅遊地，包括奧蘭多、紐約、拉斯維加斯、丹佛、波士頓、南加州安那罕(Anaheim)迪士尼樂園和俄亥俄州坎頓美式足球名人堂所在地；至於最受歡迎的海外旅遊勝地是羅馬、巴黎、都柏林、倫敦、巴塞隆納和雅典。

連假首日車潮多 周六、周日最不塞

交通分析公司INRIX預計，5月26日連假第一天將是車潮最多的時候，建議最佳出門時間，選在早上或下午6時之後，至於周六和周日則是交通最暢通無阻的日子，並預估連假期間，波士頓、紐約、西雅圖和佛州坦帕(Tampa)等主要都會區的車潮可能會翻倍。

INRIX分析師彼舒(Bob Pishue)建議國人開車出門前：「先了解哪個時段、哪個地段容易塞車，並避開尖峰時間出門或改走替代道路，以減輕堵車帶來的壓力。」