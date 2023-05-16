租整棟太貴 Airbnb推單間房選項 每晚均價降至67元

Airbnb正重新推動單一房間的出租，向初次使用者招手，讓平均價格降至每晚67元。美聯社

被稱為「房屋租賃界的eBay」的Airbnb，正重新推動單一房間的出租，向初次使用者招手；該網站也意識到對許多年輕的旅行者來說，租整棟房子的費用太貴了。

這家民宿短租網站日前推出新的服務，稱之為「Airbnb Rooms」。住客可以如網站上所宣傳的，以平均每晚67元價格，在與屋主共享的房子或公寓裡租個房間。

Airbnb執行長契斯基（Brian Chesky）說，這是因應旅行者比一年前更關心價格能否負擔得起。

Airbnb一直有單一房間的選項，該公司表示，新產品將提供更多關於屋主的背景，消費者可以依分類瞭解包括臥室門是否上鎖、浴室是私人的還是共用等細節。

契斯基和現任董事長蓋比亞（Joe Gebbia）最初於2007年在他們舊金山 公寓裡接待客人以減輕租金 壓力。從那時開始，Airbnb的房源轉向整棟房子，價格也隨之飆升，去年底的平均日租金達到153元。

契斯基說，能只租一個單間，特別受到年輕旅行者歡迎；Z世代旅行者平均期望每晚租金在100元以下。

這是一個有趣的策略，在疫情 期間，Airbnb搶走了旅館的生意，因為旅客希望避免與陌生人接觸。Airbnb競爭對手、Expedia旗下的Rival Vrbo仍然在宣傳，誇耀他們只出租整棟房子。

與此同時，優步（Uber）也宣布一項迎合更有成本意識的消費者的措施。這家叫車公司正擴大「拼車」的折扣，使服務更加實惠，並減少路上汽車 數量。這些折扣適用於十幾個城市，優步說，將在全美再增加五個城市，包括華盛頓和邁阿密。

優步此舉是在競爭對手Lyft宣布將裁員約四分之一、以削減成本和降低價格的兩周後提出的。

因為預訂量和收入增加，Airbnb去年獲利19億元，這是該公司有史以來首次全年盈利。分析師預計，該公司今年獲利能力將更佳。

Airbnb也經歷一段很長的磨合期，消費者抵制高額清潔費，讓該公司在去年11月改變了價格顯示方式，但被問及費用是否下降時，Airbnb卻拒絕提供數字。社群媒體 瘋傳關於冗長的退房說明；一些屋主要求客人倒垃圾、洗床單，儘管他們已支付高額的清潔費。

Airbnb表示，將讓消費者在預訂前看到結帳清單，並鼓勵屋主不要增加導致差評、並使他們被趕出平台的事。契斯基承諾，在六個月到一年內，一切繁瑣的程序可望獲得改善。