40隻手舉起來…乘客投票表決 把吵架女趕下飛機

邊疆航空一架從新澤西州飛往亞特蘭大班機上發生乘客吵架事件，後來其他乘客當場舉手投票，將鬧事旅客全部請下飛機。(美聯社)

漫長飛行旅途中，最怕遇到同行乘客鬧事，甚至拖累行程，不過即使遇到也並非束手無策。近日一起事件便顯示機上眾人同心協力，投票將吵架的數人通通趕下飛機。

今日美國報（USA Today）報導，本月8日一班從新澤西州 特倫頓-默瑟機場（Trenton-Mercer Airport）飛往喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的邊疆航空（Frontier Airlines）班機上，有一名非裔 女性與一名白人女性互相吵架，場面十分火爆。

TikTok 上的一系列短片顯示，坐在前排的非裔女性乘客轉頭向數排座位後方的白人女性不斷大吼「管好妳自己的事」，並說她丈夫什麼也沒做錯。接著那位丈夫便起身走向後方，將一疊鈔票扔向白人女性，她隨即撿起鈔票並丟回給非裔夫婦。非裔夫婦後來便收拾行李準備被送下飛機，離開時不忘回罵那名吵架對象也應該下機。

而非裔夫婦下機後，旁邊一位白人男性乘客仍對整起事件不滿，便徵詢機上其他旅客說「希望她離開飛機的人請舉手，我不是在開玩笑。我看到40隻手舉起來。」隨後一開始吵架的白人女子也因挑釁行為被請下機。

拍下事件經過的TikTok用戶lanaisli解釋，事件起因是非裔先生跟空服員為了座位問題起爭議，最後演變到要被請下飛機，他太太才站出來捍衛丈夫沒做錯任何事。lanaisli說，大吼的非裔女子後來跑到她的臉書頁面嗆她已經靠這影片賺到流量，警告她把影片刪除，否則要提告她誹謗。

根據聯邦航空管理局（FAA）統計，乘客不守規矩事件在2021年創下歷史新高，但現在發生率已降低80%以上。FAA在2021年收到的報告數量高達5973起，2022年則降到2455起。