旅遊租車 這三家公司服務最佳

在美國汽車租賃公司那麼多，要如何選擇？路透

在美國，汽車 是假期規劃和旅行體驗的要角，為旅人提供探索新目的地所需的獨立、安全和舒適性；消費者總在尋找最優惠價格和提供享受與信賴服務的最佳選擇。但汽車租賃公司那麼多，如何選擇？商務旅行新聞 (Business Travel News，BTN) 2023年汽車租賃調查，選出了美國最佳汽車租賃公司前三名。

BTN最新調查在3月7日至4月4日進行，分析了326家租車 公司，考慮了12項標準，包括可得性和預訂便利性、行動應用程序功能、定價透明度、汽車清潔和保養良好、投訴解決表現、VIP旅客升級服務以及整體表現等等，由旅行者為不同租車品牌投票，按1到5級給分。值得注意的是，BTN的調查不關注價格，而是將重點放在品質表現和專家最在意的服務項目。

最後選出的2023年最佳汽車租賃公司前三名如下：

第一名：國家租車（National Car Rental）得分：4.26

國家租車幾乎所有標準都有4.10以上的穩定結果。它得分最低的是「談判定價和便利設備」為4.08；「與客戶經理和銷售代表的關係」得分最高。

第二名：企業租車 (Enterprise Rent-A-Car) 得分：4.18

企業租車被認為是美國最實惠的汽車租賃公司之一。它在「與客戶經理和銷售代表的關係」獲得4.40高分，「VIP旅客升級服務」得分較低，為4.01。

第三名：安維斯租車 (Avis Car Rental) 得分：4.07

安維斯租車總體成績以些微差距領先排名第四名的赫茲租車 (Hertz)。它在「可得性和預訂難易度」獲得4.26 高分，得分最低的是「投訴解決表現」為3.88分，顯示還有提升空間。

第四名赫茲租車得分4.069，第五名百捷租車 (Budget Rent a Car)得分3.94。

BTN研究調查發現，汽車租賃市場過去幾年發生很大變化。疫情 期間，各公司面臨車輛不足的難題，服務欠佳且租車價格昂貴。許多業者為提供更完善服務，設法做出調適並納入新技術，包括為客戶和員工提供更好的數位平台、增加電動汽車、將汽車送達旅館或Airbnb等等，讓消費者有更方便省心的租車體驗。儘管租車業做出種種努力，仍只有38%受訪者認為租車公司的客戶服務，在過去一年有所改善。