不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

旅館工作人員透露，房間內的床罩或裝飾性薄被，有時一年只會洗一次。Getty Images

一名旅館 工作人員透露了旅館房間內最髒的地方，包括她聲稱每年只會清潔一次的物品。或許有些人會認為廁所是旅館房間內最髒的地方，但這不一定正確，因為清潔人員通常會定期擦洗浴室。

在旅館工作的伊凡潔琳（Evangeline）非常清楚哪些地方不像客人想像的那麽乾淨，她說，她入住旅館時甚至會帶著自己的用品，以防萬一。伊凡潔琳在抖音 （TikTok ）發布一了段影片，透露她每次都會特別小心旅館房間內的三個地方。

首先，是電視遙控器，這幾乎是每個入住的客人都會碰觸的東西。伊凡潔琳說，如果不先用消毒濕巾擦拭，她絕不會使用遙控器。

在她的「黑名單」上，另一個要小心的東西是房間內的玻璃杯，伊凡潔琳說，這些杯子通常沒有經過徹底清潔，在自己未清洗一遍前，她絕不會使用房間內的玻璃杯。

最後，伊凡潔琳給予最差評價的東西是床罩或裝飾性薄被，她聲稱有時旅館一年只會洗一次。她說，她絕不會坐在床罩或裝飾性薄被上，在進入旅館房間做的第一件事就是拿掉它。

除了伊凡潔琳提到的三個地方之外，地毯也常被認為是旅館房間裡最髒的地方之一。旅館專家湯姆斯基（Jacob Tomsky）說過，永遠不要在房間裡光著腳走路，無論地板看起來有多乾淨。

湯姆斯基在旅館業工作了十年，他說，旅館房間內最髒的部分是地毯，雖然工作人員會使用吸塵器，但幾乎不會徹底清潔，因為不斷有旅客入住。

湯姆斯基說，其實地毯更需要適當的清潔，在有人打碎玻璃的地方，很可能還藏有玻璃碎片。他說，沒穿過的拖鞋，大可以把它們帶回家，因為不能重複使用。

也有些人更誇張，不惜一切避免光腳踩到旅館房間的地板。一位名叫艾麗森（Allison）的女子在抖音上成為被嘲諷的對象，因為她宣稱自己巧妙地使用了旅館的毛巾。

艾麗森在一段影片中，向大家展示旅館房間裡的小毛巾該用來做什麼。她在淋浴間前展開小毛巾，然後把它鋪在地板上，準備洗完後站在上面。影片附上文字，「你們都知道這條毛巾在旅館的真正用途！誰會真的把腳放在地板上呢？」

不過，艾麗森的分享沒有得到網友按讚，大家認為她的臨時「浴墊」談不上什麼了不起的技巧。