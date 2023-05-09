擁20座雲霄飛車 南加六旗魔術山樂園為世界霸主

雲霄飛車。Photo by Zachariah Aussi on Unsplash

全世界雲霄飛車最多的遊樂園不在亞洲，不在歐洲，而是在南加州 洛杉磯北部35哩的六旗魔術山樂園（Six Flags Magic Mountain）。

六旗魔術山樂園擁有20座青少年最愛的雲霄飛車，成為金氏世界記錄上的霸主，也讓它坐實「最令人振奮的世界首都」廣告詞。不過，國內外的競爭對手緊隨其後。

這不打緊。有「雲霄飛車教授」之稱的紐約長島法明戴爾州立學院企管副教授路易森（Martin Lewison）親自搭過全球2260座雲霄飛車，要談這個話題，恐怕無人可及。

路易森接受CNN採訪時說，六旗魔術山樂園的雲霄飛車很有看頭，經營者在建造每一座驚悚遊樂飛車時，一定曾想過要如何做到領先群倫，把雲霄飛車的功能發揮到極限，「他們把各座雲霄飛車的特色混搭的非常好......不論質或量的票房，我敢說，都很有賣點。」

六旗旗下有27個樂園，六旗魔術山樂園是怎麼打敗其他主題樂園 ，勇奪雲霄飛車總數冠軍的？路易森認為，地點和天氣占了很大的優勢，等於天時地利人和已搶盡先機。

他說，「大型的主題公園要經營得好，要位於經濟高度發達地區，對吧？說到南加 州，那是全世界經濟最繁榮的地區之一。」

南加州天氣溫暖，全年365天多是晴天，他說適合營業的季節長，營收自然高，冬季長或氣候冷的地方，當然競爭不過。

第三個因素就要歸於行業的競爭了。迪斯尼樂園、諾特莓園（Knot's Berry Farm）等票房對手，無時無刻不在努力爭取遊客的青睞，也是促使六旗魔術山競競業業的動力。

遊樂品質的競爭也十分激烈。俄亥俄州的香柏點（Cedar Point）已有18座雲霄飛車，波蘭的Enerylandia目前有17座，今年還要啟動2座，明年再增1座，儼然後來居上。

根據雲霄飛車資料庫（ Roller Coaster DataBase），這家波蘭遊樂園，還是2014年才開幕的。要比「下墜」時間的久暫、前衝速度的快慢、「凌霄」時間的長短，讓遊客飆高腎上腺素的分泌，越多雲霄飛車集中於一地，越能達成「滿足遊客刺激感」的任務，六旗魔術山的雲霄飛車霸主地位，還能維持多久？