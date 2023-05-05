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大促銷…這家航空公司夏季無限任飛 只要499元

編譯盧炯燊/即時報導
廉價航空公司邊疆航空(Frontier Airlines)早前剛以優惠價699元推出夏季無限任飛的通行證，現在更進一步將促銷價降至499元，折扣價格有效期至本月底或是通行證售完即止。美聯社
廉價航空公司邊疆航空(Frontier Airlines)早前剛以優惠價699元推出夏季無限任飛的通行證，現在更進一步將促銷價降至499元，折扣價格有效期至本月底或是通行證售完即止。美聯社

總部位於丹佛的廉價航空公司邊疆航空(Frontier Airlines)早前剛以優惠價699元推出夏季無限任飛的通行證，現在更進一步將促銷價降至499元，折扣價格有效期至本月底或是通行證售完即止。通常而言，通行證價格為999元。

這個名為GoWild的任飛通行證，可在9月30日之前無限次預訂機票。至於一年內有效的通行證，價格維持不變，仍為1999元。

邊疆航空的商業高級副總裁舒爾茨(Daniel Shurz)表示，該公司致力於讓旅遊變得負擔得起，以休閒旅遊行業來說，沒有其他可以比 GoWild更有價值的了，可以無限任飛！

他又說，自三個星期前推出任飛通行證以來，許多通行證持有人已多次旅行，包括拜訪家人及朋友、興之所至的一日遊，以及探索美國及其他地區的新目的地。

但消費者要注意的是，無論是夏季通行證或是全年通行證，都附有一些重要細則。

首先通行證並非適用於所有邊疆航班，國內航班必須在出發前一天預訂，國際航班更加要提前10天預訂。 邊疆航空網站上列出的限制日期以及完整的條款及條件，也適用於這兩款通行證。 不過，為了額外的促銷活動，取消了5月16日之前的提前預訂限制、6月8日之前出發的航班，也同樣取消提前預訂限制。

其次還請記住，GoWild通行證票價不包括挑選座位、隨身行李、託運行李及其他的額外費用，有需要者須另外付費；此外，通行證機票也不能賺取飛行里數。但是一年期通行證的會員資格會自動更新。

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