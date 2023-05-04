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快看世界／75歲日本翁烏克蘭開餐館 免費送民眾熱食

迪士尼樂園七酒店提供折扣 最低一晚97元

編譯尤寶琪／即時報導
暑假去一趟奧蘭多(Orlando)「迪士尼世界」(Walt Disney World)玩一趟的價格變便宜了。路透
暑假去一趟奧蘭多(Orlando)「迪士尼世界」(Walt Disney World)玩一趟的價格變便宜了。路透

暑假去一趟奧蘭多(Orlando)「迪士尼世界」(Walt Disney World)玩一趟的價格變便宜了。

從迪士尼之泉（Disney Springs）步行可到範圍內的七家樂園酒店，在5月1日至8月31日期間內推出住宿優惠，平均每晚房價來到130元，其中最優惠的一晚只要97元。

參與這次促銷活動的迪士尼之泉度假村地區酒店(Disney Springs Resort Area Hotels)，包括B Resort & Spa、DoubleTree Suites by Hilton Orlando、Hilton Orlando Buena Vista Palace、Hilton Orlando Lake Buena Vista、Holiday Inn Orlando-Disney Springs Area、an IHG Hotel和Wyndham Garden Lake Buena Vista。

入住這七家酒店的民眾可享特殊待遇，包括每日專車接駁以及提前30分鐘入場任何一個迪士尼世界主題公園；來打高爾夫球的民眾，則可享有提前90天預定打球時段以及費用和租賃設備折扣等優惠。

這些酒店所在的迪士尼之泉是一個廣受歡迎的購物、用餐和娛樂區，坐落於迪士尼世界內的美景湖(Lake Buena Vista)畔；此區擁有許多知名品牌的零售店，像是Luluemon, Sephora, The Art of Shaving和Uniqlo；藍調之屋音樂廳(House of Blues Music Hall)與AMC劇院也位在這裡。這些酒店都透過天空步道(The Skybridge)與迪士尼之泉相連。

迪士尼世界同時也提供秋季住宿30%折扣和夏季住宿25%折扣等熱門酒店優惠，像是迪士尼動物王國小屋(Disney's Animal Kingdom Lodge)與迪士尼大佛羅里達水療度假村(Disney"s Grand Floridian Resort & Spa)。

欲知詳情或訂房，請前往disneyspringshotels.com。

迪士尼 Disney 步道

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