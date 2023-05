迪士尼樂園七酒店提供折扣 最低一晚97元

暑假去一趟奧蘭多(Orlando)「迪士尼世界」(Walt Disney World)玩一趟的價格變便宜了。路透

暑假去一趟奧蘭多(Orlando)「迪士尼 世界」(Walt Disney World)玩一趟的價格變便宜了。

從迪士尼之泉(Disney Springs)步行可到範圍內的七家樂園酒店,在5月1日至8月31日期間內推出住宿優惠,平均每晚房價來到130元,其中最優惠的一晚只要97元。

參與這次促銷活動的迪士尼之泉度假村地區酒店(Disney Springs Resort Area Hotels),包括B Resort & Spa、DoubleTree Suites by Hilton Orlando、Hilton Orlando Buena Vista Palace、Hilton Orlando Lake Buena Vista、Holiday Inn Orlando-Disney Springs Area、an IHG Hotel和Wyndham Garden Lake Buena Vista。

入住這七家酒店的民眾可享特殊待遇,包括每日專車接駁以及提前30分鐘入場任何一個迪士尼世界主題公園;來打高爾夫球的民眾,則可享有提前90天預定打球時段以及費用和租賃設備折扣等優惠。

這些酒店所在的迪士尼之泉是一個廣受歡迎的購物、用餐和娛樂區,坐落於迪士尼世界內的美景湖(Lake Buena Vista)畔;此區擁有許多知名品牌的零售店,像是Luluemon, Sephora, The Art of Shaving和Uniqlo;藍調之屋音樂廳(House of Blues Music Hall)與AMC劇院也位在這裡。這些酒店都透過天空步道 (The Skybridge)與迪士尼之泉相連。

迪士尼世界同時也提供秋季住宿30%折扣和夏季住宿25%折扣等熱門酒店優惠,像是迪士尼動物王國小屋(Disney's Animal Kingdom Lodge)與迪士尼大佛羅里達水療度假村(Disney"s Grand Floridian Resort & Spa)。

欲知詳情或訂房,請前往disneyspringshotels.com。