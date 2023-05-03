不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

郵輪旅遊也有黑暗的一面，除了飽受批評的衛生問題、環境衝擊之外，另一個嚴重的問題是犯罪。（取自免費圖庫pexels/拍攝者Matthew Barra）

搭郵輪 輕鬆度假，對許多人來說都極具吸引力，但不可否認的是，郵輪旅遊也有黑暗的一面；除了飽受批評的衛生問題、環境衝擊之外，許多遊客忽略了郵輪上另一個嚴重的問題：犯罪。

或許大家會認為，郵輪上發生最多的犯罪行為是盜竊，或者是遊客酒後鬧事、相互鬥毆。律師阿隆菲爾德（Spencer Aronfeld）在抖音 （TikTok）發布影片，他所透露的事實比大家所知道的更黑暗。

阿隆菲爾德說，自2015年以來，郵輪上有超過450起性侵 案件，其中僅嘉年華（Carnival）郵輪及其旗下公司，在過去兩年就發生了40起。但郵輪旅遊時法律的適用十分複雜，阿隆菲爾德解釋說，只有在涉及美國公民 ，或者船隻從美國港口出發或返回美國港口時，郵輪公司才需要向聯邦調查局報告這些罪行。這也代表可能有許多的犯罪行為就此被掩蓋了，至少對美國政府來說是如此，顯示這類性侵的實際數字要比已知的高出得多。

阿隆菲爾德認為，郵輪業者可雇用更多保全、加裝攝影 機以及加強人員培訓來緩解這個問題。然而，他也對此感到悲觀，因為郵輪公司通常不願放棄船艙空間和花費額外的錢；在法律及沒有足夠措施來確保自身安全前，郵輪旅客不得不想辦法自保。

抖音的網友普遍反應，郵輪本身的環境就為這類犯罪行為提供了有利的溫床。一名網友說她經常搭郵輪出遊的人，在船上給她一種「虛假的安全感」。另一人說，郵輪上氾濫的酒精是最大問題。

性侵事件從來不是受害者的錯，由於郵輪存在的風險，乘客有必要採取額外措施來保護旅程的安全。有幾種可減少危險的辦法，例如總是有個夥伴同在一起、避免待在被隔離的區域、隨時注意你的飲料。阿隆菲爾德說，最重要的是，瞭解自身權利；面對海商、海事法這樣棘手的法律雷區，一旦在郵輪上成為犯罪受害者，需要清楚知道自己的處境。