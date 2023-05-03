我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

俄國宣稱烏克蘭派無人機克宮暗殺普亭 但未成功

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

編譯周靜芝 / 綜合報導
郵輪旅遊也有黑暗的一面，除了飽受批評的衛生問題、環境衝擊之外，另一個嚴重的問題是犯罪。（取自免費圖庫pexels/拍攝者Matthew Barra）
郵輪旅遊也有黑暗的一面，除了飽受批評的衛生問題、環境衝擊之外，另一個嚴重的問題是犯罪。（取自免費圖庫pexels/拍攝者Matthew Barra）

郵輪輕鬆度假，對許多人來說都極具吸引力，但不可否認的是，郵輪旅遊也有黑暗的一面；除了飽受批評的衛生問題、環境衝擊之外，許多遊客忽略了郵輪上另一個嚴重的問題：犯罪。

或許大家會認為，郵輪上發生最多的犯罪行為是盜竊，或者是遊客酒後鬧事、相互鬥毆。律師阿隆菲爾德（Spencer Aronfeld）在抖音（TikTok）發布影片，他所透露的事實比大家所知道的更黑暗。

阿隆菲爾德說，自2015年以來，郵輪上有超過450起性侵案件，其中僅嘉年華（Carnival）郵輪及其旗下公司，在過去兩年就發生了40起。但郵輪旅遊時法律的適用十分複雜，阿隆菲爾德解釋說，只有在涉及美國公民，或者船隻從美國港口出發或返回美國港口時，郵輪公司才需要向聯邦調查局報告這些罪行。這也代表可能有許多的犯罪行為就此被掩蓋了，至少對美國政府來說是如此，顯示這類性侵的實際數字要比已知的高出得多。

阿隆菲爾德認為，郵輪業者可雇用更多保全、加裝攝影機以及加強人員培訓來緩解這個問題。然而，他也對此感到悲觀，因為郵輪公司通常不願放棄船艙空間和花費額外的錢；在法律及沒有足夠措施來確保自身安全前，郵輪旅客不得不想辦法自保。

抖音的網友普遍反應，郵輪本身的環境就為這類犯罪行為提供了有利的溫床。一名網友說她經常搭郵輪出遊的人，在船上給她一種「虛假的安全感」。另一人說，郵輪上氾濫的酒精是最大問題。

性侵事件從來不是受害者的錯，由於郵輪存在的風險，乘客有必要採取額外措施來保護旅程的安全。有幾種可減少危險的辦法，例如總是有個夥伴同在一起、避免待在被隔離的區域、隨時注意你的飲料。阿隆菲爾德說，最重要的是，瞭解自身權利；面對海商、海事法這樣棘手的法律雷區，一旦在郵輪上成為犯罪受害者，需要清楚知道自己的處境。

郵輪 性侵 抖音 美國公民 攝影

上一則

「拼布被」訴說生命故事 他花20年做給女兒當結婚禮物

熱門新聞

Photo by Vlad Deep on Unsplash

買汽車保險 這三家公司最便宜

2023-04-28 12:19
Trader Joe's是準備一頓方便晚餐的最佳去處。取自Shutterstock

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

2023-04-27 10:18
沙丁魚是Omega-3脂肪酸營養補充劑的經濟實惠替代品。取自pexels

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

2023-04-26 09:35
二手車的價格仍偏高，不過市場開始冷卻的跡象已出現。Getty Images

這十款二手車品牌 今年貶值最多

2023-05-02 12:32
做三明治用、經過加工的肉品如熟食肉（deli meats），以及牛羊肉，都會在我們的腸道產生「壞」的微生物，破壞腸道菌群的組成，造成腹脹、發炎等有害腸道健康的問題。圖：pixabay

常吃這兩種肉 腸道難健康

2023-04-25 13:35
來自德國的平價連鎖超市阿爾迪(Aldi)。路透

到Aldi買菜 這天不要去

2023-04-28 11:45

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…
當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增