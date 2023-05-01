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人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

記者胡玉立／即時報導
與孩子一起出門旅行可能是生活中最大的樂趣之一，卻也更有機會在人潮洶湧的機場、旅館大廳、海灘或博物館，轉眼失去孩子的踪影。路透
與孩子一起出門旅行可能是生活中最大的樂趣之一，卻也更有機會在人潮洶湧的機場、旅館大廳、海灘或博物館，轉眼失去孩子的踪影。路透

與孩子一起出門旅行可能是生活中最大的樂趣之一，卻也更有機會在人潮洶湧的機場、旅館大廳、海灘或博物館，轉眼失去孩子的踪影。家長怕與小孩走散的恐慌可以理解，最近由抖音TikTok）網紅潔西．馬汀妮（Jess Martini）貼出的短片，傳授了一招「邊找邊大聲說外貌」（look loud）的好方法，值得所有家長謹記在心。

這則短片被快速分享後，一位抖音用戶克里斯塔·派珀 (Krista Piper) 表示：「今天我家三歲小女兒莉莉在兒童遊樂場走丟了，感謝TikTok教會我如何快速找到她。是另一位媽媽幫我找到她的，比我通常會做的要快多了。」

@krista.piper

I lost my 3 year old todah in a play place and thank god for tiktok - I’m so happy i saw that tiktok of what to do when your kid goes missing. I found her fast by raising my voice and saying a description of what she was wearing. Should have added her age or hair color but the description if little girl with pink minnie mouse shirt got thr job done finding her. #parents #parentsoftiktok #playplace

♬ original sound - Krista | Booktok | Home life

派珀解釋道，她和孩子所在的遊樂場佔地「很大」，基本上有一整個科學博物館那麼大。當時，她正在遊樂場和另一位媽媽聊天，「突然之間，我看不見我家三歲孩子在哪裡」。

派珀開始找女兒莉莉時，腦子裡閃過一個念頭，她想起自己在TikTok看到且被解釋清楚的「大聲說外貌」方法。因此，她沒有繼續大喊孩子的名字，而是大聲描述出孩子的穿著。

「我做的就是：我不再喊名字，而是大喊『小女孩，粉紅色上衣，粉紅色米妮老鼠上衣』……我很快聽到身後有其他媽媽也幫著在重複這句話。」

最後，另一位媽媽辨識出符合這個描述的小孩，並大聲說她找到了派珀的女兒。派珀強調，「不管是你家小孩或貓狗走散了，請邊找邊大聲描述出他們的外貌。」

馬汀妮的短片中還提到，使用這個方法的最大好處是，附近所有人都會跟著你的描述，將注意力放在符合這描述的小孩身上；若有人膽敢拐帶符合描述的小孩，也很可能會直接「放手」。馬汀妮說，也許這種找法聽起來有點尷尬可笑，但它很管用；做父母的寧可尷尬，也不要後悔找不回小孩。

TikTok 博物館 抖音

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