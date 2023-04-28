新墨西哥州小鎮 竟有三個國家級名勝

洛斯阿拉莫斯憑著令人驚豔的國家公園和遺址，吸引了大批旅客。Getty Images

新墨西哥州 的洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）在二戰期間首次出現在地圖上，因為原子彈在這裡開發、製造。很難想像這個由巴蘭卡梅薩（Barranca Mesa）、北梅薩（North Mesa）、洛斯阿拉莫斯梅薩（Los Alamos Mesa）和南梅薩（South Mesa）組成的社區，曾經是個原子彈試驗場。

如今，洛斯阿拉莫斯憑著令人驚豔的國家公園和遺址，吸引了大批旅客。距洛斯阿拉莫斯市中心30分鐘車程內，便有三個國家公園和遺址：班德利爾國家遺址（Bandelier National Monument）、瓦利斯火山口國家保護區（Valles Caldera National Preserve）以及曼哈頓 計畫國家歷史公園（Manhattan Project National Historical Park）。

洛斯阿拉莫斯縣經濟發展部門發言人斯圖沃特（Kelly Stewart）表示，三個國家公園中也有從市中心僅須步行5分鐘的，每個公園代表了不同年代、文化和地域，從沈睡的超級火山口湖釣魚 到探索古普韋布洛人（Ancient Puebloan）的洞穴，以及遊覽市中心的歷史街區，接著到鎮上著名的餐廳、啤酒廠，享受不同風味的美食。

班德利爾國家遺址是古普韋布洛人的歷史遺跡，保留有築於懸崖上的住居和岩洞壁畫。Getty Images

離洛斯阿拉莫斯市區最近的景點是曼哈頓計畫國家歷史公園，這個公園是向發明、製造原子彈的科學家及諾貝爾獎 得主致敬。園內有洛斯阿拉莫斯歷史博物館 （Los Alamos History Museum）與布拉德伯里科學博物館（Bradbury Science Museum），那裡陳列著Little Boy和Fat Man這兩顆原子彈的複製品；Little Boy即1945年投在日本廣島的原子彈。

熱愛自然和寧靜的旅人會對西部的瓦利斯火山口國家保護區感興趣，這裡佔地89,000英畝，有著世界上七個超級火山之一。瓦利斯火山口有可供徒步、自行車和騎馬使用的小徑，以及大量的釣魚和露營場地。幸運的話，還會遇見麋鹿或金鵰以及入夜後的燦爛星空。

班德利爾國家遺址位於洛斯阿拉莫斯的正南方，是古普韋布洛人的歷史遺跡，保留有築於懸崖上的住居和岩洞壁畫。遊客可以爬上梯子，走進古普韋布洛人的家園，同時欣賞懸崖上的開闊景色。班德利埃國家遺址也不少可健行的步道。

為慶祝「國家公園周」（4月22日至30日），4月22日（星期六）所有三個公園都免收門票。洛斯阿拉莫斯距離聖塔菲（Santa Fe）只有30多分鐘的車程，距離阿爾伯克基（Albuquerque）有一個半小時的車程。