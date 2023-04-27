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海外旅遊碰上食物中毒 記得補充這兩種東西

編譯周靜芝／綜合報導
補充失去的水分和電解質是治療食物中毒最重要的方法。取自pexels
補充失去的水分和電解質是治療食物中毒最重要的方法。取自pexels

隨著夏季到來，許多人會計畫出國旅遊，但在其他國家旅行時，最好注意飲食問題，以確保假期不致因為健康問題而掃興。

避免食物中毒

疾病管制與預防中心（CDC）表示，食物中毒或因食物中細菌引起的疾病，可以在旅行時注意食品和飲料安全來避免；通常可以安全食用的食物是乾燥的、有包裝的或是熱食。

根據CDC的說法，多數細菌需要水分才能存活，因此乾燥的食物，如洋芋片，通常是安全的，而高溫也可以殺死讓人腹瀉的多數細菌。

CDC還列舉了在國外旅遊時的安全飲料，包括：未開封、工廠密封的瓶裝飲料，熱或蒸過的飲料，高溫消毒、密封的牛奶

CDC提醒，小心任何微熱或常溫食物、生的食物、街頭小吃、自來水、冰塊、礦泉水、鮮榨果汁和過去沒吃過的肉類。

「國家地理雜誌」也建議，在旅行前做好準備，帶上電解質粉、淨水片、洗手液和緩解噁心或腹瀉的藥物。

食物中毒症狀

「國家地理雜誌」說，每年有六分之一的美國人和全世界近十分之一的人染上由細菌（大腸桿菌、沙門氏菌、李斯特菌）、病毒（諾羅病毒、Ａ型肝炎）或各類寄生蟲引起的腸胃疾病。

食物中毒症狀，包括胃部不適、嘔吐、腹瀉、發燒和頭痛。Mayo診所建議，如果出現以下更嚴重的症狀，便須立即就醫，例如：小便次數少、視力模糊、肌肉無力、黑便或血便等。

治療方法

國家糖尿病和消化道及腎臟疾病研究所說，補充失去的水分和電解質是治療食物中毒最重要的方法；水、果汁、運動飲料、肉湯和撒鹽餅乾都可以補充身體所需的礦物質和電解質。

Mayo診所表示，多數情況下，藥物治療對食物中毒是沒有必要的；一旦需服藥，建議的治療藥物包括益生菌、抗生素和抗寄生蟲藥。

CDC 高溫 糖尿病 肌肉 牛奶

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