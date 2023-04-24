航空迷新朝聖地 這座博物館向女性飛行先驅致敬

愛蜜莉亞·艾爾哈特機棚博物館展出的Muriel，是全世界僅存的洛克希德-伊萊克特拉10-E型飛機；與艾爾哈特在1937年最後一次致命的環球飛行中所駕駛的飛機相同。取自Amelia Earhart Hangar Museum網站

愛蜜莉亞·艾爾哈特（Amelia Earhart）這位女性飛行先驅，在世界航空發展史上佔有舉足輕重的地位。近一個世紀後，艾爾哈特的粉絲們可以在她的家鄉堪薩斯州 親身體驗她的環球旅行歷史。

愛蜜莉亞·艾爾哈特機棚博物館 （Amelia Earhart Hangar Museum）於4月14日在距堪薩斯市北邊、她成長的小鎮艾奇遜（Atchison）揭幕。

博物館最大亮點是Muriel--全世界僅存的洛克希德-伊萊克特拉10-E（Lockheed Electra 10-E）型飛機；當年是以艾爾哈特的妹妹名字命名的。這架Muriel與艾爾哈特在1937年最後一次致命的環球飛行中所駕駛的飛機相同；此外，博物館另設有14個互動展區。

艾爾哈特是第一位單獨飛越大西洋的女性，她不僅是翱翔天際的先驅，更是一個女權主義者。取自Amelia Earhart Hangar Museum網站

艾爾哈特留給世人的禮物

博物館創始人希柏格（Karen Seaburg）說，成立這座博物館是她已故丈夫拉德（Ladd）的創意。她說，全美有許多STEM（科學、科技、工程、數學）的博物館，也有很多歷史博物館，但卻沒有一座關於艾爾哈特的博物館。

希柏格表示，他們所做的是將STEM和歷史結合起來，建立一座獨特的博物館，介紹她的生活，同時也傳遞飛行、航空和離心力等不同的知識，「孩子需要學習，成人也是如此」。

艾爾哈特是第一位單獨飛越大西洋的女性，她不僅是翱翔天際的先驅，更是一個女權主義者。希柏格說，由於她的地位和人們對她的尊崇，她曾與胡佛總統會面，為婦女爭取投票 權；她於1937年在太平洋上空失蹤，是整個國家、乃至全世界的巨大損失。

愛蜜莉亞·艾爾哈特機棚博物館除了介紹艾爾哈特的生活，同時也傳遞飛行、航空和離心力等不同的知識。取自Amelia Earhart Hangar Museum網站

全球僅存的Muriel與其他展品

希柏格說，博物館收藏的這架Muriel是有史以來所生產的14架洛克希德-伊萊克特拉10-E飛機之一；1935年第二次除役後，曾效力於巴西 的泛美航空（Pan American Airways）。

艾爾哈特選擇此一機型的原因是，它飛得更高更快。希柏格說，當其他伊萊克特拉10-E型飛機在二戰期間投入軍事用途時，這架飛機繼續作為民航客機，它的燃油管線和一切都與艾爾哈特的飛機一模一樣。

希柏格和丈夫在他2016年去世前買下這架飛機，接著建造了這座價值1700萬元、帶有裝飾藝術風格的停機棚和博物館。