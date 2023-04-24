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航空迷新朝聖地 這座博物館向女性飛行先驅致敬

編譯周靜芝／綜合報導
愛蜜莉亞·艾爾哈特機棚博物館展出的Muriel，是全世界僅存的洛克希德-伊萊克特拉10-E型飛機；與艾爾哈特在1937年最後一次致命的環球飛行中所駕駛的飛機相同。取自Amelia Earhart Hangar Museum網站
愛蜜莉亞·艾爾哈特機棚博物館展出的Muriel，是全世界僅存的洛克希德-伊萊克特拉10-E型飛機；與艾爾哈特在1937年最後一次致命的環球飛行中所駕駛的飛機相同。取自Amelia Earhart Hangar Museum網站

愛蜜莉亞·艾爾哈特（Amelia Earhart）這位女性飛行先驅，在世界航空發展史上佔有舉足輕重的地位。近一個世紀後，艾爾哈特的粉絲們可以在她的家鄉堪薩斯州親身體驗她的環球旅行歷史。

愛蜜莉亞·艾爾哈特機棚博物館（Amelia Earhart Hangar Museum）於4月14日在距堪薩斯市北邊、她成長的小鎮艾奇遜（Atchison）揭幕。

博物館最大亮點是Muriel--全世界僅存的洛克希德-伊萊克特拉10-E（Lockheed Electra 10-E）型飛機；當年是以艾爾哈特的妹妹名字命名的。這架Muriel與艾爾哈特在1937年最後一次致命的環球飛行中所駕駛的飛機相同；此外，博物館另設有14個互動展區。

艾爾哈特是第一位單獨飛越大西洋的女性，她不僅是翱翔天際的先驅，更是一個女權主義者...
艾爾哈特是第一位單獨飛越大西洋的女性，她不僅是翱翔天際的先驅，更是一個女權主義者。取自Amelia Earhart Hangar Museum網站

艾爾哈特留給世人的禮物

博物館創始人希柏格（Karen Seaburg）說，成立這座博物館是她已故丈夫拉德（Ladd）的創意。她說，全美有許多STEM（科學、科技、工程、數學）的博物館，也有很多歷史博物館，但卻沒有一座關於艾爾哈特的博物館。

希柏格表示，他們所做的是將STEM和歷史結合起來，建立一座獨特的博物館，介紹她的生活，同時也傳遞飛行、航空和離心力等不同的知識，「孩子需要學習，成人也是如此」。

艾爾哈特是第一位單獨飛越大西洋的女性，她不僅是翱翔天際的先驅，更是一個女權主義者。希柏格說，由於她的地位和人們對她的尊崇，她曾與胡佛總統會面，為婦女爭取投票權；她於1937年在太平洋上空失蹤，是整個國家、乃至全世界的巨大損失。

愛蜜莉亞·艾爾哈特機棚博物館除了介紹艾爾哈特的生活，同時也傳遞飛行、航空和離心力...
愛蜜莉亞·艾爾哈特機棚博物館除了介紹艾爾哈特的生活，同時也傳遞飛行、航空和離心力等不同的知識。取自Amelia Earhart Hangar Museum網站

全球僅存的Muriel與其他展品

希柏格說，博物館收藏的這架Muriel是有史以來所生產的14架洛克希德-伊萊克特拉10-E飛機之一；1935年第二次除役後，曾效力於巴西的泛美航空（Pan American Airways）。

艾爾哈特選擇此一機型的原因是，它飛得更高更快。希柏格說，當其他伊萊克特拉10-E型飛機在二戰期間投入軍事用途時，這架飛機繼續作為民航客機，它的燃油管線和一切都與艾爾哈特的飛機一模一樣。

希柏格和丈夫在他2016年去世前買下這架飛機，接著建造了這座價值1700萬元、帶有裝飾藝術風格的停機棚和博物館。

博物館 投票 堪薩斯州 巴西

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