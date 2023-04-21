廉航機票49元起跳 紐約長島今夏增數條國內航線

廉航微風（Breeze）航空新增兩條國內航線，將從紐約飛往北卡羅來納州和緬因州。Getty Images

趕在夏季旅遊旺季來臨前，美國廉航微風（Breeze）航空新增兩條國內航線 ，將從紐約飛往北卡羅來納州 和緬因州 。

首先，該公司從6月28日起新增從長島 艾斯利普（Islip）的麥克阿瑟機場（MacArthur Airport）到緬因州波特蘭的直飛航班。微風航空表示，這條航線是夏季限定，單程票價從49元起。

緊接著在6月29日，Breeze將推出從長島到北卡羅來納州羅里-德罕（Raleigh-Durham）的全年航線，單程票價將從59元起。

除了新的航班外，微風航空還將於5月開始從長島飛往維吉尼亞州 里士滿（Richmond）和賓州匹茲堡。目前Breeze有從長島直飛南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）和維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的航班。

微風航空執行長尼爾曼（David Neeleman）表示，這兩條從艾斯利普出發的新航線將為長島居民提供前往緬因州、北卡羅來納州快速、實惠和便利的選擇；該公司很高興能從麥克阿瑟機場直飛前往六個目的地和兩個須轉機的目的地。

微風航空最近被旅遊休閒雜誌Travel+Leisure讀者評為美國最佳國內航空公司之一，近幾個月來不斷擴張，增加新的城市和新的航線。

這家由前捷藍（JetBlue）航空創辦人尼爾曼在2021年成立的公司，提供旅客三種票價選擇：Nice、Nicer和Nicest，其中包括該公司空客中巴士A220機上的頭等艙座位。此外，微風航空在起飛前15分鐘內不收取更改或取消費用。

該航空公司還另外訂購了80架新的空中巴士A220-300飛機來壯大其機隊。