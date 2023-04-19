比大峽谷還深 你知道北美最深河谷在哪裡嗎？

俄勒岡州的「地獄峽谷」(Hells Canyon)。圖：pixabay

北美洲有個比知名的大峽谷(Grand Canyon)更深的河谷，這個橫跨愛達荷州 、俄勒岡州的「地獄峽谷」(Hells Canyon)比大峽谷深近2000呎，歷史悠久、規模壯闊，同樣令人難忘。

地獄峽谷是由斯內克河(Snake River)切穿的天然河谷，斯內克河發源地在懷俄明州，一路流向哥倫比亞河(Columbia River)，科學家估計這一峽谷已經有600萬年以上的歷史。

長期以來，地獄峽谷一直是原住民 的家園與獵場，是歐洲探險家的通道，同時扮演天然的屏障，阻止許多旅人穿越其中，聳立的谷壁與湍急的河水是地獄峽谷不容小覷的力量。

地獄峽谷有多深？

從兩側的懸崖壁頂端到底部的斯內克河，地獄峽谷深達7993呎，是北美洲最深的河谷，平均深度為5500呎。

地獄峽谷占據愛達荷州和俄勒岡州邊界的其中一大段，愛達荷州的七魔山(Seven Devils Mountains)在峽谷一側延綿50哩。

誰發現地獄峽谷?

確切來說，地獄峽谷在7,100年前由原住民最先發現，並以此作為棲息地，岩石壁畫是他們長期在此的證明，另外還有箭頭、地窖屋等遺跡。

然而人類在此居住的歷史可能更加久遠，甚至可能追溯至1萬5000年前，但目前沒有確切的證據可證實這一理論。

在近代歷史中，聶斯坡斯人是地獄峽谷的主要居民，還有其他原住民部落，包括休休尼族(Shoshone)、派優族(Paiute)。他們在峽谷打獵、聚集、釣魚 ，仰賴豐富的自然資源與溫暖的氣候長居於此。

一直到路易斯(Meriwether Lewis)、克拉克(William Clark)帶領的遠征探險隊抵達地獄峽谷的邊緣，歐洲人的紀錄才開始出現地獄峽谷，遠征隊三名成員曾試圖探索此地，但很快因地勢險峻被迫放棄。

1811年普萊斯亨特(Wilson Price Hunt)遠征隊前往探索地獄峽谷，最終成功在此建立一個貿易站。

1800年代中期，這裡隨著礦業發展建立更多貿易站，當時峽谷周遭的區域成為掏金熱期間令人嚮往之地。但最後發現沒有太多機會，熱潮很快消退。

如今有許多人前往地獄峽谷從事休閒活動，包括健行、露營、探險、釣魚、划船等，周圍已被劃定為地獄峽谷休閒區(Hells Canyon National Recreation Area)受到保護，園區內還有近900哩的健行步道。