我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

煮熟鴨子飛了？德重新審查中遠入股漢堡港碼頭交易

旅遊旺季到…護照申請積壓嚴重 快速取得有訣竅

編譯周靜芝 / 綜合報導
夏季旅遊季節即將來臨，為數眾多的美國人正在申請新護照，讓等待的時間比以往更長。Getty Images
夏季旅遊季節即將來臨，為數眾多的美國人正在申請新護照，讓等待的時間比以往更長。Getty Images

疫情時代，第一個無防疫禁令的夏季旅遊季節即將來臨，為數眾多的美國人正在申請新護照，讓等待的時間比以往更長。

許多在疫情期間暫停旅遊的人，最近發現他們的護照已經過期。國務卿布林肯（Antony Blinken）近日表示，國務院每周要處理50萬份護照申請，可能打破去年締造的記錄，當時每個月要處理的文件高達2200萬份。

需求暴增，意味著不能把時間浪費在等候新護照上。旅遊網站Going創辦人凱斯（Scott Keyes）說，不要再拖，現在立刻申請。他表示，這不是個可以商量的事，如果沒有及時拿到護照，就無法搭上預訂的航班。

如果正準備辦理新護照，以下這五件事最好先知道：

1.需要多長時間？

根據國務院規定，如果現在申請，新護照的標準作業時間是10-13周。加急處理需要7至9周，費用為60元。要注意的是，這些估計的時間不包含郵寄或收到新護照。

凱斯說，他在2月初為女兒申請一本新護照，3月23日收到。他說，當時被告知需要6到9周，這正好在他們給他的時間範圍內。不過，這沒有個準，有時人們會提前一點得到，但凱斯說，他不會指望這個。

2.申請緊急旅行

如果預定的航班在不到九周內起飛，也不用著急。國務院為「緊急」（urgent）旅行提供了加急服務(rush service)。計畫在兩周內出國的人可以打電話請護照辦理機構進行快速處理，但申請人必須提供旅行證明，例如機票。

即便如此，提前計畫還是比較保險，因為全美只有少數幾個城市有官方的護照辦事處（passport agent），若親自前往需要一些時間。

辦理護照機構還為處於生死關頭、沒有有效護照但必須在72小時內旅行的人提供「緊急」預約服務。緊急狀況（life-or-death emergencies）包括直系親屬病危、受傷、去世等，預約時需要提供證明文件，例如醫院或醫生證明、死亡證明、殯儀館證明等；此外，還需提供機票。

3.護照加急服務

為加快護照更新，也可求助護照加急服務的公司，他們代表客戶提交護照申請，收費約100元。雖然這些公司可以代為跑腿，但他們不會比你更快獲得新護照。

國務院也在網站上說明，親自到護照機構或辦事處申請，收到護照的速度並不會更快。

4.注意護照有效日期

如果護照今年稍晚會到期，盡早更新是明智之舉。許多國家要求旅客的護照在入境時至少具有六個月的有效期。換句話說，即使護照在六個月後才過期，但其他國家也可能認為它無效而拒絕讓你入境。

凱斯建議計畫旅行者檢查護照到期日，然後減去六個月的時間。因此，如果它在2023年聖誕節到期，便等於在6月25日就到期。凱斯說，萬一你在國外停留更長時間，護照可能在返回美國時就失效了。

5.仔細核對名字

最後，旅遊網站Hopper的旅遊專家柏格（Hayley Berg）提醒說，一定要確認護照上的名字與機票上的名字完全一致。

她說，不要出現類似湯姆（Tom）與托馬斯（Thomas）不符合的情況，可能會被拒絕登機。

Save up to $500 when you book your flight +hotel!

Clean, Comfy Rooms from $49.99 at Select Locations

國務院 疫情 聖誕節 布林肯 國務卿

上一則

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

熱門新聞

有些品牌及型號的汽車，本身可保有更高的折舊價值，轉售時可以取得高價。Getty Images

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

2023-04-07 10:27
50歲後，最需要的營養補充品有三種：鈣、維他命D和維他命B12。Getty Images

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

2023-04-06 11:09
在路上和人起糾紛，無論是小擦撞還是嚴重的事故，關鍵是要知道兩件事：應該做什麼和絕對不應該做什麼。(Getty Images)

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

2023-04-11 09:43
水煮蛋是最簡單的烹飪技術之一，但掌握完美的煮蛋方法只做對了一半，順利剝開蛋殼才是耐心和挫折的考驗。Getty Images

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

2023-04-06 10:26
財務規劃專家說，在某些情況下，即使對那些有能力購屋的退休族，租屋比買房更划算。Getty Images

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

2023-04-07 11:05
假如一顆莓果發霉，是否整盒都得扔掉？專家說，壞掉的那顆不要吃，沒有明顯黴菌孢子的，還可以吃，但要快點吃掉。Photo by Sneha Cecil on Unsplash

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

2023-04-11 12:06

超人氣

更多 >
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶
根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話
辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕