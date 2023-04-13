旅遊旺季到…護照申請積壓嚴重 快速取得有訣竅

夏季旅遊季節即將來臨，為數眾多的美國人正在申請新護照，讓等待的時間比以往更長。Getty Images

後疫情 時代，第一個無防疫禁令的夏季旅遊季節即將來臨，為數眾多的美國人正在申請新護照，讓等待的時間比以往更長。

許多在疫情期間暫停旅遊的人，最近發現他們的護照已經過期。國務卿布林肯 （Antony Blinken）近日表示，國務院 每周要處理50萬份護照申請，可能打破去年締造的記錄，當時每個月要處理的文件高達2200萬份。

需求暴增，意味著不能把時間浪費在等候新護照上。旅遊網站Going創辦人凱斯（Scott Keyes）說，不要再拖，現在立刻申請。他表示，這不是個可以商量的事，如果沒有及時拿到護照，就無法搭上預訂的航班。

如果正準備辦理新護照，以下這五件事最好先知道：

1.需要多長時間？

根據國務院規定，如果現在申請，新護照的標準作業時間是10-13周。加急處理需要7至9周，費用為60元。要注意的是，這些估計的時間不包含郵寄或收到新護照。

凱斯說，他在2月初為女兒申請一本新護照，3月23日收到。他說，當時被告知需要6到9周，這正好在他們給他的時間範圍內。不過，這沒有個準，有時人們會提前一點得到，但凱斯說，他不會指望這個。

2.申請緊急旅行

如果預定的航班在不到九周內起飛，也不用著急。國務院為「緊急」（urgent）旅行提供了加急服務(rush service)。計畫在兩周內出國的人可以打電話請護照辦理機構進行快速處理，但申請人必須提供旅行證明，例如機票。

即便如此，提前計畫還是比較保險，因為全美只有少數幾個城市有官方的護照辦事處（passport agent），若親自前往需要一些時間。

辦理護照機構還為處於生死關頭、沒有有效護照但必須在72小時內旅行的人提供「緊急」預約服務。緊急狀況（life-or-death emergencies）包括直系親屬病危、受傷、去世等，預約時需要提供證明文件，例如醫院或醫生證明、死亡證明、殯儀館證明等；此外，還需提供機票。

3.護照加急服務

為加快護照更新，也可求助護照加急服務的公司，他們代表客戶提交護照申請，收費約100元。雖然這些公司可以代為跑腿，但他們不會比你更快獲得新護照。

國務院也在網站上說明，親自到護照機構或辦事處申請，收到護照的速度並不會更快。

4.注意護照有效日期

如果護照今年稍晚會到期，盡早更新是明智之舉。許多國家要求旅客的護照在入境時至少具有六個月的有效期。換句話說，即使護照在六個月後才過期，但其他國家也可能認為它無效而拒絕讓你入境。

凱斯建議計畫旅行者檢查護照到期日，然後減去六個月的時間。因此，如果它在2023年聖誕節 到期，便等於在6月25日就到期。凱斯說，萬一你在國外停留更長時間，護照可能在返回美國時就失效了。

5.仔細核對名字

最後，旅遊網站Hopper的旅遊專家柏格（Hayley Berg）提醒說，一定要確認護照上的名字與機票上的名字完全一致。

她說，不要出現類似湯姆（Tom）與托馬斯（Thomas）不符合的情況，可能會被拒絕登機。