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一洲焦點／國防洩密不妙、馬克宏被圍剿 法艦過台海峽

美國人國內遊覽 最常被搜尋的景點是…

記者張聲肇/即時報導
佛蒙特、威斯康辛、俄亥俄和賓州，這四州人最想去的地方，就是尼加拉大瀑布（Niagara Falls）。Getty Images
佛蒙特、威斯康辛、俄亥俄和賓州，這四州人最想去的地方，就是尼加拉大瀑布（Niagara Falls）。Getty Images

「家庭旅遊地點指南」（Family Destinations Guide）網站根據民眾上谷歌網站搜尋出遊資訊的數據，指出美國人國內旅遊，最愛與大自然親近，而不是玩雲霄飛車或坐在白沙灘曬太陽。

「家庭旅遊」分析最常被搜尋的前百大地點等資訊，發現自然景點是美國人的最愛，至少20多州的州民想去探尋大自然，勝於其他地方。

譬如，佛蒙特、威斯康辛、俄亥俄和賓州，這四州人最想去的地方，就是尼加拉大瀑布（Niagara Falls）。科羅拉多州民不想走遠，州裡「諸神花園」(Garden of the Gods)公園內的奇山異石，就是他們最喜歡去的地方。

附近地區的自然景點還有馬爾諾瑪瀑布（Multnomah Falls）、華盛頓山、康柏蘭瀑布（Cumberland Falls），更別說全美甚至全球知名的大峽谷國家公園。這每年400萬人造訪之地，是亞利桑那州和奧克拉荷馬州人的最愛。

其他美國人列為首選的大自然勝地包括阿拉斯加的德納利國家公園、新墨西哥州的白沙國家公園、猶他州的錫安國家公園、懷俄明州的大特頓國家公園和緬因州的阿凱迪亞國家公園。

蒙大拿州的冰河國家公園不只是當地人的最愛，也是明尼蘇達、愛阿華和愛達荷三州州民的首選。

七州的遊客選擇海灘，其中北卡、南卡、西維吉尼亞和維吉尼亞人都把默妥海灘（Myrtle Beach）當首選。維州人費許（Monica Fish）說，她喜歡這海灘的原因是不到一天的車程，又有各式各樣的旅館、好玩的木板步道、全家共遊的節目、世界級的高爾夫球場。

馬里蘭州和德拉瓦州人最喜歡瑞賀伯斯海灘（Rehoboth Beach），夏威夷人最喜歡哈鬧馬灣（ Hanauma Bay）。

貓王故居優雅園、拉許摩爾山、胡佛水壩、拉斯維加斯賭場和西雅圖太空針等名勝，也是遊客喜歡造訪的旅遊景點，伊利諾人赫瑞格（Emily Herrig）說，從芝加哥去拉斯維加斯很方便又很便宜，是「北國居民」避寒勝地，簡直就是成年人的迪士尼樂園

奧蘭多環球影城則是佛州、路易西安納、麻州和德州人的家庭旅遊首選。加州人喜歡去當地的迪士尼樂園，密蘇里人愛去銀元城（Silver Dollar City）樂園，就像新澤西人也愛到大西洋城的遊樂園。

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