搭火車賞美景 三行程值得推薦

疫情結束後，各地掀起報復性旅遊潮，各種過夜觀光列車行程之旅供大家選擇。Photo by Josh Nezon on Unsplash

疫情結束後，各地掀起報復性旅遊潮，美國鐵路公司(Amtrak)提供14種過夜觀光 列車行程，有私人包廂、經濟座位以及各種餐飲選擇。加拿大鐵路公司VIA Rail 也提供類似選擇，以下介紹值得推薦的三項行程(所有費用均為單程)。

(一)加拿大鐵路公司VIA Rail經營的「洛磯山登山者號」(Rocky Mountaineer)兩日一夜行程，自科羅拉多州丹佛(Denver)出發，終點是猶他州摩押鎮(Moab)，行駛時間是4月至10月間。

旅客坐在車廂內啜飲雞尾酒，穿越西南地區，飽覽美洲大陸分水嶺(Continental Divide)壯麗的風光以及科羅拉多河(Colorado River)沿岸白雪皚皚的山峰與紅岩峽谷美景；由於列車內無法住宿，在抵達摩押鎮前，安排旅客前往科州格倫伍德溫泉鎮(Glenwood Springs)旅館過夜，單人旅費自1456元起跳，包括車票、住宿和部分餐飲。

(二)美鐵的「紐奧良城市號」(City of New Orleans)列車兩天一夜行程，自芝加哥 (Chicago)出發、終點為紐奧良(New Orleans)。

連結風城(Windy City)芝加哥與暱稱Big Easy的紐奧良，採郵輪式旅遊，乘客中途在孟菲斯(Memphis)下車，參觀貓王故居「優雅園」(Graceland)和「國家人權博物館」(National Civil Rights Museum)，接著在市內旅館過夜，隔天再上車前往紐奧良，結束19小時的旅行；「紐奧良都市號」列車內提供各式餐飲和飲料，而且抵達終點紐爾良，乘客可以轉乘另一班列車，繼續前往阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)；私人包廂加餐飲的單人費用自258元起跳，不含餐點的經濟座位自110元起跳，而且Amtrak為65歲(含)以上長者提供九折優惠。

(三)美鐵的「帝國創建者號」(Empire Builder)列車三天兩夜行程，往返於芝加哥與華盛頓州西雅圖(Seattle)或俄勒岡州波特 蘭(Portland)之間，時駛時間長達46小時，是美鐵最受歡迎的觀光行程。

每天自芝加哥出發向西行駛，穿越密西西比河(Mississippi River)和北達科他(North Dakota)平原，飽覽「路易斯和克拉克國家步道」(Lewis and Clark trail )風光，沿途最大賣點是穿越「蒙大拿冰河國家公園」(Montana's Glacier National Park)，旅客可以自行選擇是否下車過夜，然後列車自華州史波坎(Spokane)出發，前往西雅圖或沿著哥倫比亞河峽谷(Columbia River Gorge)前往波特蘭，欣賞胡德山(Mount Hood)壯麗景色；單人旅費包括餐飲自282元起跳，經濟座位自150元起跳，同時Amtrak為65歲(含)以上長者提供九折優惠。