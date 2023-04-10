旅遊時內急卻找不到廁所 全美公廁奇缺

在美國境內旅遊時，找不到公廁是普遍會遇到的問題。Gettty Images

在美國境內旅遊時，許多人都曾碰到一個頭痛的問題——內急時該去哪裡解決？偏偏世界第一強國比起其他國家，最缺的竟然是公廁。紐約時報 專欄作者蜜勒(Jen Miller)為此撰文提出大哉問「為何公廁如此匱乏？」

蜜勒說，有一次朋友邀她前往費城 旅遊，行前她做了許多功課，重點是到哪裡可以找到廁所。蜜勒出發的新澤西南站和搭乘的PATCO高速列車上都沒有廁所，抵達目的地費城時，她再度面臨同樣困境；等到了朋友住宿的旅館，大廳的廁所竟然上了鎖。幸好她跟在一名有密碼的女子後，如願進入了女廁。要憑運氣才能上廁所，讓蜜勒備感挫折，這全是因為美國公廁奇缺所引起。

根據2021年英國衛浴廠商QS的公廁索引(Public Toilet Index)，平均每10萬名美國人才享有8間公廁，遠遠落後於全世界公廁密度最高的冰島：每10萬人享有56間公廁。在世界金融中心的紐約市，這個數字更難看，每10萬人僅享有4間公廁；相較之下，威斯康辛州的麥迪遜(Madison)是全美模範生，每10萬人享有35間公廁。

推動公廁改革的全美公廁協會主席索伊佛(Steven Soifer)說，現實是公廁的需求遠大於供給，但誰該為這件事負責？

有些城市已逐步在解決「如廁之急」，2008年紐約購買20座投幣式公廁，每次付費25美分。但是安置這些公廁須符合一堆條件，交通運輸局還在尋找合適的地點，因此安裝作業停滯不前，目前僅有5個已啟用。

舊金山在2014年展開一項補給站(Pit Stop)計畫，公共工程政策與溝通部門主管戈登(Rachel Gordon)說，此一計畫是在得知Tenderloin區的孩子在上學途中踩到糞便後，開始啟動。

從一開始的3間公廁，到今天的33個；戈登說，疫情 期間遊民收容所關閉時，數量曾一度擴大到60個。每個據點都有自來水、肥皂、針頭處理箱和狗糞容器以及一到兩個工作人員。加州大學 伯克萊分校的一項研究顯示，在第一批Pit Stop啟用後的六個月內，Tenderloin區的糞便投訴每周減少了12.47次。

奧勒岡州波特 蘭的公廁24小時都可使用，不分性別，還有可供輪椅族使用的獨立單位，每間公廁造價為10萬元。

費城也計畫在未來五年內安裝六座類似波特蘭的公廁，第一座將於今年在市區開放。

索伊佛認為，美國的公廁問題應該統一解決，而不是由個別城市的不同方案拼湊而成。索伊佛的組織已經與衛生及公共服務部舉行過多次會議，希望該部門能介入處理公廁問題，但沒有下文。

他說，這確實是個公共衛生問題，必須有人承擔責任，但沒有人這樣做。