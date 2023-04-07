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省錢旅遊找好市多等賣場就對了 但缺點是...

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
在通膨持續升溫的情況下，大賣場已成為省錢旅行者的首選。(讀者提供)
在通膨持續升溫的情況下，大賣場已成為省錢旅行者的首選。(讀者提供)

在通膨持續升溫的情況下，大賣場已成為省錢旅行者的首選。BJ's、好市多(Costco)和山姆俱樂部(Sam's Club)都提供夏威夷度假村和折扣誘人的加勒比海郵輪等優惠行程，但是否值得為了購買這些優惠旅遊商品而加入會員呢？

賣場提供哪些旅遊服務？

BJ's提供的選擇包括郵輪、套裝行程（包括團體旅遊、全包式度假村和自由行）、連鎖精品旅館、租車和一日遊。BJ's旅遊公司擁有最多的郵輪行程選項(超過30種)，且購買郵輪行程者多可獲得BJ's禮卡，最高可達500元。BJ's發言人佛蘭基(Peter Frangie)說，他們還提供110%的「最佳價格保證」，意味如果看到更低的價格，BJ's不但比照還多優惠10%折扣。

好市多提供所謂的「客製」(buyer-curated)假期，目的地包括夏威夷、墨西哥、加勒比海和歐洲。好市多行銷經理安德森(Penny Anderson)說，他們的特色是美國各地的城市，如奧蘭多、拉斯維加斯，還提供美加數百個城市的自助旅行住宿和其他行程。好市多也以郵輪和租車服務而聞名，有11條郵輪的行程，並提供租車「低價搜索」，讓顧客在四家租車公司中進行比價，然後選擇適合自己的一家。

山姆俱樂部提供旅館住宿、租車、主題公園門票和體驗行程，如水上樂園和滑雪場；此外還可購買度假的附加產品，如城市通票和一日遊。山姆俱樂部以旅館和主題公園的優惠折扣而聞名，會員在迪士尼樂園、迪士尼世界和環球影城可各獲得35元、100元和65元不等的門票折價。山姆俱樂部資深經理商人戴維斯（Doris Davis）說，旅館折扣甚至可能高達60%。

透過賣場購買旅遊行程有什麼好處？

BJ's、好市多和山姆俱樂部憑藉龐大的購買力，在郵輪、旅館和租車上可談判出較低價格，然後將這些省下的費用提供給會員。預算專家沃洛奇(Andrea Woroch)說，賣場提供的特殊旅遊優惠，足以讓你省下大筆費用。

透過賣場購買旅遊產品，可在幾個方面降低旅行成本，例如除了折扣之外，旅館通常對透過BJ's、好市多或山姆俱樂部預訂的旅客免收設施費。

沃洛奇最近透過好市多預訂了夏威夷考艾島(Kauai)一家旅館，在住宿上節省了300元，該旅館還取消每天35元的設施費；此外她還收到一張230元的好市多購物卡，用來購買雜貨和防曬霜。沃洛奇也在與好市多合作的Budget以每日50元價格租了一輛車，遠低於當地每日130元的行情。

透過賣場購買旅遊產品有什麼缺點？

從BJ's、好市多或山姆俱樂部能找到的旅遊產品是有限的，或者多為「客製」。你無法找到每一家旅館或旅行社，只能選擇最受歡迎的大眾行程。

雖然價格通常較低，但得到的服務水準與線上旅行社Expedia或Booking.com相當，與專業的旅遊顧問無法相比。

旅行規劃師李奧納德(Dan Leonard)說，你買的只是一張票，僅此而已；賣場無法像旅遊顧問所提供的更周全服務，如果預訂出了問題，他們也無法在旅行前或旅行途中幫上忙。

好市多 旅館 郵輪

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