全美多個熱門度假景點 祭出新費率和規定「擋客」

加州太浩湖地區在經歷了交通堵塞、擁擠的步道和海灘遭破壞等不幸後，登上了「福多爾旅遊」 2023年需要重新考慮的旅遊名單。Getty Images

正規畫春假和暑假出遊的美國民眾最好要有心理準備了！一連串的改變包括新的費用及規則，一些熱門景點也正重新考慮限制遊客數量和規範某些行為。

後疫情 時代旅遊業持續反彈，遊客的回歸對多數景點來說是個好消息。根據美國旅遊協會(US Travel Association)的資料，今年初有超過一半的美國人計畫在未來六個月內旅行，三分之一的人打算進行比去年更多的旅行。

但是從義大利威尼斯（2021年禁止遊船）和阿姆斯特丹（正在發起一項運動以阻止喧鬧的狂歡者）獲得啟發，許多美國城市正以新條件有限度地歡迎遊客回歸，例如將價格提高。

年初加州太浩湖(Lake Tahoe)地區在經歷了交通堵塞、擁擠的步道和海灘遭破壞等不幸後，登上了「福多爾旅遊」(Fordor’s Travel) 2023年需要重新考慮的旅遊名單。這是疫情後遊客激增所產生的結果，許多戶外景點都呈現相同景象，部分活動不是暫停，就是帶來更大的健康風險。

南太浩湖警員惠勒（Sonia Wheeler）說，當地人覺得城鎮太小，無法容納大量湧入的人潮，有時從雜貨店返家都寸步難行，因為前往或離開滑雪勝地的遊客實在太多了。

太浩地區規劃局主任瑞根(Julie Regan)說，為取得新的平衡，16個當地團體正試圖制定一個管理計畫，想法包括預訂停車位和鼓勵非高峰期造訪；同時嚴格執行針對度假者的新法規，包括對噪音投訴和從晚上10點到早上8點使用戶外熱水浴缸的500元罰款，這些已初步收到成效。

非營利組織「負責任旅遊中心」(Center for Responsible Travel )的柯林斯(Alix Collins)說，疫情對許多景點來說「憂喜參半」(mixed blessing)，早期它給一些社區「一個呼吸的機會，享受他們的城鎮、公園和海灘，沒有人群、交通、噪音等」，同時也給他們一些時間去思考如何更好地管理旅遊業。

喬治華盛頓大學國際旅遊研究所執行主任麥圖斯(Seleni Matus)說，就像太浩湖一樣，許多地區的重新調整是來自於旅遊壓力所造成的民怨，特別是對交通、住房和日常生活。

其他地方面臨的挑戰則是，讓遊客與當地人更好地共處。行銷顧問芮塔(Cathy Ritter)的公司正協助德州的Aransas港設計一項行銷活動和針對遊客的吉祥物。她說，目的是宣導遊客使用當地交通工具高爾夫球車時要注意的禮節。

夏威夷歐胡島的鑽石頭山州立紀念碑實行定時預約制度，紓解上山遊客與車潮。Getty Images

夏威夷州 政府官員預計遊客人數將在2025年之前完全恢復，疫情前在熱門景點針對外州遊客推出的定時預購門票計畫正在擴大。

從去年5月起，前往夏威夷人潮最多的公園之一歐胡島鑽石頭山州立紀念碑(Diamond Head State Monument)的非居民遊客，必須支付每人5元的定時入場門票和10元停車費。在此之前，當地隨時歡迎所有遊客，每人只需支付1元門票和5元的停車費。

夏威夷公園管理局局長科特雷爾(Curt Cottrell)說，在實行定時預約制度前，鑽石山一天最多有超過6000名遊客，每個人都想在日出或早晨登山，停車場被自行駕車者、Uber、租車者擠得水洩不通。

定時購票系統將遊客人數限制在每天3000人，並將他們分散在全天。科特雷爾說，現在連尖峰時都不擁擠，如廁也不須排長龍；一半的遊客卻創造了四倍的收入。

在美國本土，過去兩個夏天為減低洛磯山、冰川和拱門國家公園熱門時段的擁擠程度試行的定時車輛預約計畫，將在今年夏天繼續實施；預約費是多數國家公園收取的車輛進入費之外的費用。

國家公園管理局發言人薩爾斯說，遊客人數繼續向疫情前的水準攀升，試行這些系統的公園入口處、道路和小徑以及停車場的擁擠情況減少了，也改善了遊客體驗和遊客安全。

這些變化引起一些關注進入公立公園的潛在不平等現象，俄勒岡州立大學教授蒙哥馬利(Todd Montgomery)便表示，額外的費用和預訂系統可能會給旅行預算有限的遊客、那些不容易上網的人以及那些因工作而難以提前數月計畫假期的人造成障礙，需要以一種周到、公平和公正的方式進行。

蒙特利市議會以郵輪可能發生石油或污水洩漏為由，在2月決定停止向郵輪提供碼頭支援，保護蒙特利灣的自然美景。Getty Images

一些社區則嘗試把遊客引開，例如加州蒙特利(Monterey)市議會以郵輪 可能發生石油或污水洩漏、損害蒙特利灣國家海洋保護區為由，在2月決定停止向郵輪提供碼頭支援，實際則是要他們停靠別的地方。

市經理(city manager)烏斯拉(Hans Uslar)說，在疫情前，每年有15至20艘郵輪停在蒙特利灣；現在郵輪廣告中蒙特利港被刪掉了，他們改在海上多待一天。

烏斯拉說，過去蒙特利縣的觀光收入每年平均約為32億元，其中約150萬元來自郵輪乘客。他表示，他對郵輪收入的損失沒意見，因為蒙特利灣的自然美景現在更安全了，這不是數百萬元可相提並論的。