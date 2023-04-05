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衣服放行李箱不起皺 旅遊專家教這5招

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
出外旅遊時，面對一堆皺巴巴的衣服，確實會讓人大為掃興。取自pexels
出外旅遊時，面對一堆皺巴巴的衣服，確實會讓人大為掃興。取自pexels

出外旅遊時，即使有時間在抵達旅館時將起皺的衣服「擺平」，也不保證一定有熨斗或掛燙機可用。但是面對一堆皺巴巴的衣服，確實會讓人大為掃興，尤其如果你是習慣將衣服塞滿整個行李箱的話。幸好旅遊專家提供了5個簡單的方法，可以讓放在行李箱的衣物除皺。

1. 將衣服捲起來

將衣服捲起來放入行李箱，可以減少皺摺產生。Getty Images
將衣服捲起來放入行李箱，可以減少皺摺產生。Getty Images

或許你曾聽過「衣服摺起來不如捲起來」，這是事實，但卻沒那麼簡單。織品設計師約翰史密斯(John Smith)說，長褲、T恤、襯衫和洋裝可以平放後對摺或將兩側摺至中間，從下方捲至領口處。

旅遊專家艾倫金（Allen King）也使用他所謂的「捆綁式包裝法」(bundle wrap)來打包行李。他說，首先將最不容易起皺的衣服放在中間，而最容易起皺的衣服最後放在最外面；這樣等於放了一塊「衣服磚」在行李箱，不會在裡面任意移動，這是多數衣服起皺的原因。

當然，記得把較重的物品放在行李箱的底部，這樣就不會壓皺較輕的衣物。

2.衣物一起摺疊

將好幾件衣服一起摺，可減少皺摺產生。取自pexels
將好幾件衣服一起摺，可減少皺摺產生。取自pexels

如果不喜歡把衣服捲起來，約翰史密斯選擇將好幾件衣服一起摺，可減少皺摺產生。以長褲為例，可將其對摺，一條褲管放在另一褲管上，然後再折成三等分；至於T恤和襯衫，可將多件疊在一起摺，減少不必要的摺痕。

3.放張紙在衣服內

靜電會導致衣服起皺和打結，只需在衣服中放一張乾衣片，就能減少起皺的機會。取自Do...
靜電會導致衣服起皺和打結，只需在衣服中放一張乾衣片，就能減少起皺的機會。取自Downy網站

不論是用捲或摺疊，幾位專家都建議放張面紙在衣服中間。「飛行顧問」(Air Advisor)網站執行長羅德辰柯(Anton Radcheko)解釋說，摩擦是造成衣服起皺的主要原因，放張平滑的面紙在衣服中間，則可避免摩擦。

他說，把面紙放在長袖襯衫的袖子裡，並在上面和中間再放幾張；為了更有效的防皺，建議在行李箱的邊緣也墊上面紙。

另外，也可以使用乾的紙張。旅遊網站Travel Scoop的編輯劉易士(Stuart Lewis)說，這是減少靜電的好方法，靜電會導致衣服起皺和打結，只需在衣服中放一張乾衣片，就能讓衣服不互相纏黏，減少起皺的機會。

4.使用乾洗袋或分類收納包

小的衣物收納包可以讓行李箱更井井有條。取自Amazon網站
小的衣物收納包可以讓行李箱更井井有條。取自Amazon網站

簡單的乾洗塑膠袋，也可以大大減少衣服的起皺。旅遊部落格格主麗茲史密斯(Liz Smith)表示，透氣的乾洗衣物塑膠袋可以讓衣服中的水分和溫度不容易逸散，防止在存放時衣物變形，這對絲質和麻質衣物特別管用。

另外有些小物可以讓行李箱更井井有條，例如小的衣物收納包或可抽真空的塑膠袋。約翰史密斯指出，收納包壓縮容易，不致讓行李箱過重；它們就像是多出來的隔層，可以保護衣物。

5.帶瓶除皺噴霧劑

使用除皺噴霧劑後可一邊輕輕拉動並撫平皺紋，再把衣服掛起來風乾。
使用除皺噴霧劑後可一邊輕輕拉動並撫平皺紋，再把衣服掛起來風乾。

當沒有熨斗或掛燙機時，除皺噴霧劑不失為快速、簡單而廉價的除皺方法。潛水網站Salty Endeavors創辦人舒爾茲(Henry Schultz)說，抵達旅館時，可將衣服鋪在床上，將噴霧劑拿在離衣服8英寸遠處，以掃射的方式噴灑，注意不要讓衣服濕透；對較厚或較皺的衣物可使用更多的噴霧，一邊輕輕拉動並撫平皺紋，再把衣服掛起來風乾。舒爾茲說，另一個好處是，「衣服聞起來很香」。

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