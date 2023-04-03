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搭郵輪遊世界 預訂哪些月份行程可以省最多？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
預算有限，又想盡可能多搭幾趟遊輪的話，就得避開在旺季預訂，並尋找一年中最便宜的搭遊輪時間。取自Cruise Fever網站
預算有限，又想盡可能多搭幾趟遊輪的話，就得避開在旺季預訂，並尋找一年中最便宜的搭遊輪時間。取自Cruise Fever網站

是否夢想搭郵輪旅遊世界？如果預算有限，又想盡可能多搭幾趟遊輪的話，就得避開在旺季預訂，並尋找一年中最便宜的搭遊輪時間。

旅遊網站Cruise Fever的專欄作者索薩(Ben Souza)表示，通常每年最便宜的搭郵輪時間是冬末和初秋；但有些須注意事項，值得深入研究，仔細區分出一年中哪個時間段可以為郵輪假期節省最多的錢。

最便宜的郵輪旅遊時間

雖然索薩和其他旅遊專家認為，搭乘郵輪沒有什麼不適合的時間，但一年中的某幾周往往比其他時間更便宜。一個顛撲不破的經驗法則是，在任何假期或孩子們放假的時候，價格都會比較高。

因此，一年中最方便的時候也就是最貴的時候。想省錢？就得逆勢而行，在其他人都忙於工作或上學的時候預訂你的假期。當你回來向所有朋友展示郵輪之旅有多棒時，將使回憶更加甜蜜。

是什麼原因導致郵輪的價格每周都有變化？索薩說，一切都是基於市場的供需。 雖然有幾個星期（尤其是耶誕節期間）由於需求增加而導致價格高漲，但接下來的幾周通常是搭乘郵輪最便宜的時候。

要注意的是，如果某個航程銷售特別好，那麼任何一周都可能是高價，即使是在下面列出的便宜時間段。不過，即便如此，以下資料仍值得預訂郵輪行程前參考。

郵輪的價格每周都有變化，一切都是基於市場的供需。取自Cruise Fever網站
郵輪的價格每周都有變化，一切都是基於市場的供需。取自Cruise Fever網站

一年中郵輪最便宜的幾個星期

．1月第2周至2月初：在超級熱門的耶誕節至除夕假期之後，往往可以找到很好的價格。

．2月的最後一周：情人節的這一周，價格通常較高，誰不想來一趟「愛之船」的海上旅遊呢？然而，在情人節後到春假之前，價格往往就會降下來。

．五月初：在旅遊旺季春假之後、在孩子們放暑假之前，五月初的郵輪市場往往會有些冷清。一旦陣亡將士紀念日到來，價格又會上漲。

．勞動節後的9月：隨著孩子們回到學校，颶風季節正活躍的時候，通常可以在勞動節後一周到10月找到很好的價格。

．12月的前兩周：夾在感恩節和耶誕節這兩個熱門郵輪周之間，12月的前兩周通常會有很好的價格。

哪些郵輪公司提供較便宜的價格？

每個人都想用最少的預算享受郵輪之旅？索薩說，在眾多郵輪公司中，嘉年華(Carnival)、挪威(Norwegian)和皇家加勒比(Royal Carribbean)是最受歡迎的；皇家加勒比雖然價格稍高，但提供的服務會讓你覺得物有所值。

地中海郵輪(MSC Cruises)經常提供令人意想不到的優惠，因為他們仍在努力打入市場。至於2天的短程旅遊，絕對是最低價的，且很難有能超越巴哈馬天堂(Bahamas Paradise)遊輪的價格，低到每人129美元。

郵輪 耶誕節 皇家

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