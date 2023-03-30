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年長者春假出遊 樂齡會推薦這3個地點

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
夏威夷茂伊島3英里長卡阿納帕利海灘(Ka’anapali Beach)，為喜愛散步和賞鯨者提供了完美的天堂。Getty Images
夏威夷茂伊島3英里長卡阿納帕利海灘(Ka’anapali Beach)，為喜愛散步和賞鯨者提供了完美的天堂。Getty Images

寒冷的日子雖未完全遠離，但春天的腳步已經來到，許多人正計畫著春假出遊的行程。研究顯示，包括旅遊在內的各項休閒活動，可降低年長者的健康威脅(包括失智症)，為生活增添樂趣。

密西根心理治療專家羅莉．高登(Lori Gordon)說，現在正是一年之中需要提振精神、從日常生活中解脫的時刻；度假可使讓人重新振作起來，刺激身體的多巴胺分泌，讓心情更愉悅。

春日的旅遊活動，不論是到夏威夷賞鯨，或是前往亞利桑納州圖森(Tucson)搭乘Sun Link有軌電車，都可以刺激大腦認知功能，為健康帶來好處。西奈山醫學院助理教授昆特茲(Stephan Quentzel)說，持續學習可以讓大腦保持健康狀態，最重要的是學習新的事物，而「旅行是我們最好的教室」。

59歲的昆特茲正是此一理論的實踐者，不論是參加鄉村音樂蘭草嘉年華(Bluugrass Festivals)或是前往科羅拉多州的Crested Butte度假村滑雪，旅行讓他的心智與體能保持健康。他說，從事戶外活動及參加現場音樂演出，有助於擺脫日常作息，讓精神得到解脫。

昆特茲說，外出旅遊時所經歷的快樂有其自身的價值，它們被證實有如抗憂鬱藥。一篇刊載於「國際老年精神病學」期刊的文章指出，拜訪家人與朋友對精神與身體健康其實助益最大，但因疫情這項活動在過去幾年受到了限制。

全美退休人士組織樂齡會(AARP)提出以下三個陽光明媚的旅遊目的地，提供計畫春假出遊者參考。

1. 如果你在尋找悠閒的海灘…卡阿納帕利 - 夏威夷

茂伊島3英里長卡阿納帕利海灘(Ka’anapali Beach)，為喜愛散步和賞鯨者提供了完美的天堂。沿著海岸線鋪設的卡阿納帕利小徑，將旅館、商店、露天餐廳和捕鯨村等串接起來。夏威夷野生動物探索中心設有30多個展覽，可盡情探索這個豐富的生態系統。

浮潛和賞鯨之旅（$85）從卡阿納帕利海灘出發，或者可在海灘上租到鰭板和浮潛設備（$20）直接下水。

圖森至今仍然是個充滿歷史地標、鄉村音樂會和白種馬牧場的西部文化展示地。Getty...
圖森至今仍然是個充滿歷史地標、鄉村音樂會和白種馬牧場的西部文化展示地。Getty Images

2. 如果你嚮往藝術文化之旅…亞利桑那州 - 圖森市

圖森(Tucson)至今仍然是個充滿歷史地標、鄉村音樂會和白種馬牧場(White Stallion Ranch)的西部文化展示地。白種馬牧場是個全包式的無障礙度假村，能為多代同遊的家庭提供寬敞的住宿、娛樂空間。報名參加射箭課、用馬蹄鐵作畫、在泳池邊或庭院壁爐前小坐，充分感受不同的度假風情。

圖森還擁有充滿活力的藝術空間，無數精彩的攝影畫廊，例如位於南康文特大道(South Convent Avenue)白牆建築裡的埃瑟頓畫廊(Etherton Gallery)；梅卡多(Mercado)區的參觀亮點是MSA Annex，這個精品店和咖啡館的複合體，位於改裝的貨櫃內。

索諾瑪縣(Sonoma County)是加州酒鄉之一，生產的葡萄酒獲得許多行家稱...
索諾瑪縣(Sonoma County)是加州酒鄉之一，生產的葡萄酒獲得許多行家稱道。Getty Images

3. 如果你期待浪漫的景觀…加州 - 索諾瑪縣

索諾瑪縣(Sonoma County)是加州酒鄉之一，生產的葡萄酒獲得許多行家稱道，但這裡還有更多可嘗試、品味的。例如熱氣球（$275 /人）可以帶你乘著春風、飛翔在索諾瑪山谷的天空，氣球鮮豔的色彩與索諾瑪眾多精品店和商店的風格十分匹配。

索諾瑪也有眾多歷史建築，從建於1823年的聖法蘭西斯科索拉諾傳教所(Mission San Francisco Solano)，到被認為是加州發源地的索諾瑪廣場。距離索諾瑪縣機場（STS）以北約15分鐘的希爾茲堡(Healdsburg)，以歷史悠久的希爾茲堡廣場為特色，步行或租自行車便可輕鬆遊覽。不能錯過的是，在免費的希爾茲堡博物館瞭解原住民波莫(Pomo)和瓦波(Wappo)族的歷史。

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