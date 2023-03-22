如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。Getty Images

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。有24年工作經驗的英國 空服員梅傑(Kris Major)，長期忍受待在狹小機艙、14小時的高空飛行和無以計數的轉機，讓他成為隨時可在3萬英呎高空打個小盹、迅速恢復體力的專家。

以下為CNN旅遊頻道訪問梅傑，請他提供有個舒適的長途旅行的訣竅。

．搭夜晚班機前該不該吃東西

梅傑建議最好吃點東西，尤其是長途飛行時尤其重要，例如從紐約到倫敦，若希望睡個5、6小時，搭機前先進食，便有更多時間可以休息。

梅傑說，多數商務旅客都會在一上飛機就把眼睛閉上，等飛機起飛後，他們幾乎都已進入夢鄉。他也承認不見得每次飛行前都能吃點東西，尤其碰上長長的安檢隊伍和擁擠忙碌的航站，最後可能是隨便抓個三明治便得奔向登機門。

除了頭等艙與商務艙外，一般經濟艙供餐時間多在起飛後2小時，多少會干擾到休息的時間，如果是長途飛行，可能供餐不只一次。若是跨時區飛行，用餐時間更是混亂，到底該不該在有供餐時就吃，還是繼續睡覺等餓了再吃？

梅傑認為，旅客可以根據自己的情況來決定，如果太累就繼續睡，不要強迫自己非在凌晨3點用餐。

．無法入睡怎麼辦

許多人在飛機上難以入睡，可能是因為鄰座的鼾聲、座椅不舒適或空間太小，但如果長途飛行無法入眠，又恐會影響下飛機後情緒與體力，這時該繼續想辦法入睡或是看部電影 ？

梅傑說，沒必要勉強自己入睡，尤其你的生理時鐘可能認為現在是中午、一點也不疲倦。但他提醒說，若是下飛機後需要開車或開會，就最好強迫自己睡上一會。

飛行途中機上的供餐時間，多少會干擾到休息。Getty Images

．飛行中醒來後如何恢復活力

許多人都有這樣的經驗，在飛機上醒來時全身頭暈無力，走到洗手間試圖讓自己清醒過來。梅傑說，每個人讓自己清醒的方法不一，但刷牙可能適用於每個人；多數空服員在服勤時，都會花5-10分鐘便讓自己保持清醒；這個時間足夠著裝、清潔，甚至梳頭髮、化妝。

．長途飛行途中需要做點運動嗎

長時間被固定在座位上，任何人都會感覺不舒服，但想要伸展四肢，也不是那麼方便，有許是繫上安全帶的燈還亮著，或是不想打擾到鄰座的乘客。

梅傑說，即使坐在位子上動動腳指頭也好，並盡可能活動雙腿、扭動身軀，讓血液循環順暢。

．長途飛行時選哪個座位較佳

梅傑說，如果擔心亂流，預定機位時最好選靠近飛機的前段。他說，有時可能站在飛機前段毫無異狀，但後半段卻已雞飛狗跳了。梅傑也建議，高個子的旅客最好坐在逃生口旁，會有較大的伸展空間，但記得不能把行李放在腳下，因為需要保持淨空。有時航空公司也會對較大的座位空間多收費。

長途飛行時，梅傑通常選坐在靠窗的位子，他說這純屬個人喜好，可以把頭靠在旁邊、更易入睡，這是走道位或坐在中間無法辦到的。萬一不幸被畫到中間座位，梅傑建議可多付點錢換成走道位或靠窗，「尤其是長途飛行需要睡眠時」。