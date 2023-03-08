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購買「出於任何原因取消」旅遊險 要注意的幾件事

編譯盧炯燊 / 即時報導
購買旅遊保險時，附加承保「出於任何原因取消」(Cancel for any reason，CFAR)條款 ，這就可以在出於任何原因取消旅行時也可獲賠。取自pexels
購買旅遊保險時，附加承保「出於任何原因取消」(Cancel for any reason，CFAR)條款 ，這就可以在出於任何原因取消旅行時也可獲賠。取自pexels

新冠疫情放緩，不少人恢復國內外旅遊，購買旅遊保險成為指定動作。旅遊期間受傷或生病、行程中斷或取消、行李丟失或延誤，甚至租車損壞而造成的損失及意外等都可以索賠，然而也有許多人經歷過被拒賠款的問題。

原因是大多數基本的旅遊保險，都有一個特定範圍才能索賠，若然不符標準則不獲保障。

因此在購買旅遊保險時，附加承保「出於任何原因取消」(Cancel for any reason，CFAR)條款 ，這就可以在出於任何原因取消旅行時也可獲賠。

專家指出，大多數豪華旅行和遊輪都需要一筆不可退還的押金，如果發生什麼事而不得不取消旅行的話，您就會損失這筆錢，這時若有CFAR就可以獲賠。

以下是關於CFAR如何運作、涵蓋的內容、費用以及如何確定CFAR是否合適等。

CFAR的運作聽起來很簡單，但確實有些地方需要注意，包括何時需要購買、何時需要取消以獲得賠償，以及會獲得多少賠償。

AIG Travel 的旅遊主管亞當斯加(Scott Adamsk)指出，CFAR必須在購買旅遊保險的同時，作為附加險來購買。

如果一定需要取消行程的話，則行程必須是在預定出發時間前至少兩天(48 小時)取消，不能在旅遊途中取消。至於賠償多少，若是不可退還的旅行費用，賠償是100%；若是承保原因以外的任何理由，會是旅費的50%至 75%。

CFAR的附加保費是多少？一般而言是基本旅遊保費的40%到60%。 例如基本保費是100元，則CFAR可能額外多付40至60元。

必須注意的是，CFAR是作為基本旅遊保險的附加險購買的，不能單獨購買。 因此，無論您的旅遊保險是什麼，一定要再加上CFAR費用。

至於是否每個人都應該購買CFAR？旅行保險代理人或旅行社可以幫助您了解利弊。但關鍵在於旅遊計畫是否有許多不可退款的方面，例如預付的酒店房間費用、郵輪押金或音樂會門票等，若「是」的話就值得購買。

與任何保險產品一樣，在購買保單之前，一定要貨比三家，比較價格和承保範圍。

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